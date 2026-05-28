Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Du hast doch schon einen Favoriten – und hoffst auf die Schweiz, oder?
An dieser Heim-WM ist alles möglich. Mit Sporttip kannst du auf alle Spiele tippen und aus verschiedenen Wettmärkten wählen – für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.
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