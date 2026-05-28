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Dino Kessler behauptet
«Die Deutschen brauchen Patrick Fischer!»

DIe Deutschen schaffen den Sprung in den WM-Viertelfinal nicht und Trainer Harold Kreis ist vor der Heim-WM nächstes Jahr angezählt. Im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?» fordert Dino Kessler Ex-Nati-Coach Patrick Fischer als Trainer unserer Nachbarn.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 62
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