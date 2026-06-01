Konsta Helenius entscheidet mit seinem Treffer in der Verlängerung den WM-Final zu Gunsten von Finnland. Zu viel für seine Mutter auf der Tribüne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Konsta Helenius trifft in der Verlängerung des WM-Finals

Die Mutter des finnischen Stürmers fällt kurz nach dem Treffer in Ohnmacht

Sie lobt die Schweizer Fans und die Stimmung in der Swiss Life Arena

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der elften Minute der Verlängerung macht sich Konsta Helenius in Finnland unsterblich. Der 20-Jährige findet zwischen den Beinen von Janis Moser eine kleine Lücke und schiesst Finnland zum WM-Titel. Während man in der Swiss Life Arena eine Nadel auf den Boden fallen hören konnte, kennt der Jubel bei den Finnen keine Grenzen. Für einen Suomi-Fan ist die Ekstase zu viel.

Maiju Helenius, die Mutter des Gold-Schützen, fällt auf der Tribüne der Swiss Life Arena kurzerhand in Ohnmacht, wie die finnische Zeitung «Ilta-Sanomat» schreibt. «Einen Augenblick nach dem Tor befand ich mich zwischen den Bänken», schildert Mama Helenius. Die Mutter war aber in guten Händen, die ganze Familie Helenius reiste nach Zürich, um Konsta und seine Teamkollegen anzufeuern.

«War mir peinlich»

«Ich sprang auf und dann bin ich ohnmächtig geworden. Es war ziemlich peinlich, ohnmächtig zu werden», erklärt die Mutter des Stürmers der Buffalo Sabres. Sie habe auf der ganzen Reise keinen Alkohol getrunken, beteuert die stolze Mutter. Aber so ist das eben. Eine Achterbahn der Gefühle», sagt die Finnin weiter.

Nach dem entscheidenden Treffer ihres Sprösslings werden die Eltern mit Nachrichten überhäuft. Als sie sich ins WLAN der Swiss Life Arena einloggen, haben beide eine Flut an SMS zu bewältigen. «Papa Tero hatte über hundert Nachrichten erhalten, ich hatte 58», sagt Helenius.

Abschliessend lobt Helenius den Gastgeber. «Absolut irre. Die Atmosphäre war erstklassig», schwärmt sie. Es sei unglaublich gewesen, so Helenius weiter. «Die Schweizer haben in dieser Halle einen unglaublichen Lärm gemacht. Und dann ging das Spiel auch noch in die Verlängerung» – mit dem besseren Ende für Finnland und einem schönen Erwachen für Mama Helenius.

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