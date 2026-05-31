Schliessung der Fan-Zone wegen Sturm?
Für das Spiel um Bronze zwischen Norwegen und Kanada (ab 15.30 Uhr) und dann vor allem Abend für den Gold-Showdown zwischen der Schweiz und Finnland (ab 20.20 Uhr) erwarten die Organisatoren wieder volles Haus in der Fan-Zone in Zürich. Die Verantwortlichen weisen bereits jetzt darauf hin, dass es aufgrund des hohen Andrangs vorübergehend auch zu einer Schliessung kommen könnte.
Auch das Wetter macht den Organisatoren Sorgen: «Es ist mit starkem Regen und heftigen Winden zu rechnen», heisst es in einer Mitteilung vom Mittag. Auch deshalb könne es zu einer temporären Schliessung der Fan-Zone kommen.
Willkommen im Fan-Ticker zur Eishockey-WM auf Blick!
Noch einmal wird in Zürich die grosse WM-Party gefeiert. Mit Blick bist du auch heute nochmals hautnah mit dabei, wenn rund ums Stadion und in der offiziellen Zürcher Fan-Zone gezittert, mitgefiebert und am Ende hoffentlich gefeiert und gesungen wird.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1