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WM-Party in Gefahr
Wird Fan-Zone wegen Sturm geschlossen?

Die Schweiz steht zum dritten Mal in Folge im WM-Final. Gibts heute erstmals Gold? Schon vor dem Spiel gegen Finnland sind die Fans heiss auf das Duell. Doch das Wetter spielt wohl nicht so mit, wie man sich das wünscht. Hier im Ticker bleibst du auf dem Laufenden.
Publiziert: 14:08 Uhr
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Blick Sportdesk
13:57 Uhr

Schliessung der Fan-Zone wegen Sturm?

Für das Spiel um Bronze zwischen Norwegen und Kanada (ab 15.30 Uhr) und dann vor allem Abend für den Gold-Showdown zwischen der Schweiz und Finnland (ab 20.20 Uhr) erwarten die Organisatoren wieder volles Haus in der Fan-Zone in Zürich. Die Verantwortlichen weisen bereits jetzt darauf hin, dass es aufgrund des hohen Andrangs vorübergehend auch zu einer Schliessung kommen könnte.

Auch das Wetter macht den Organisatoren Sorgen: «Es ist mit starkem Regen und heftigen Winden zu rechnen», heisst es in einer Mitteilung vom Mittag. Auch deshalb könne es zu einer temporären Schliessung der Fan-Zone kommen.

In der Fan-Zone wird auch am Finaltag nochmals ein Grossandrang erwartet.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
13:51 Uhr

Willkommen im Fan-Ticker zur Eishockey-WM auf Blick!

Noch einmal wird in Zürich die grosse WM-Party gefeiert. Mit Blick bist du auch heute nochmals hautnah mit dabei, wenn rund ums Stadion und in der offiziellen Zürcher Fan-Zone gezittert, mitgefiebert und am Ende hoffentlich gefeiert und gesungen wird.

Ende des Livetickers
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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Finnland
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Schweiz
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