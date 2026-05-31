Schliessung der Fan-Zone wegen Sturm?

Für das Spiel um Bronze zwischen Norwegen und Kanada (ab 15.30 Uhr) und dann vor allem Abend für den Gold-Showdown zwischen der Schweiz und Finnland (ab 20.20 Uhr) erwarten die Organisatoren wieder volles Haus in der Fan-Zone in Zürich. Die Verantwortlichen weisen bereits jetzt darauf hin, dass es aufgrund des hohen Andrangs vorübergehend auch zu einer Schliessung kommen könnte.

Auch das Wetter macht den Organisatoren Sorgen: «Es ist mit starkem Regen und heftigen Winden zu rechnen», heisst es in einer Mitteilung vom Mittag. Auch deshalb könne es zu einer temporären Schliessung der Fan-Zone kommen.