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So reagieren die Nati-Stars auf die Final-Enttäuschung
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«Einfach ein Scheissgefühl»:So reagieren die Nati-Stars auf die Final-Enttäuschung

«Eine Nation in Schockstarre»
Ausland leidet mit Nati mit – von NHL-Legende gibts Kritik

Zum dritten Mal in Folge verliert die Schweizer Nati den WM-Final in der Verlängerung. Die internationale Presseschau am Morgen danach.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Niedergeschlagene Stimmung bei den Schweizer Nati-Stars nach dem verlorenen WM-Final.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweizer Nati gewinnt an der Heim-WM Silber
  • Internationale Medien nehmen das Final-Drama auf
  • Peter Forsberg übt Kritik an der Schweizer Leistung
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Es hat nicht sollen sein! Die Schweizer Hockey-Nati verliert den WM-Final gegen Finnland mit 0:1 nach Verlängerung und muss sich zum dritten Mal in Serie mit Silber begnügen. Das Märchen von WM-Gold im eigenen Land findet also kein Happy End, auch die internationale Presse nimmt am Schweizer Schicksal teil.

Deutschland

Sport 1 titelt: «Nächstes Drama für die Schweiz», das Video des finnischen Siegtores hat das deutsche Sportportal mit dem Titel «Brutales Final-Ende versetzt eine Nation in Schockstarre» versehen. 

Ran.de bleibt etwas sachlicher: «Schweizer Goldtraum geplatzt: Dritte Finalpleite in Folge». 

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Sky schlägt in die gleiche Kerbe: «Schweizer Goldtraum platzt erneut dramatisch! Finnland feiert WM-Titel».

Die sonst für knackige Schlagzeilen bekannte «Bild»-Zeitung bleibt beim Thema WM-Final bei den Fakten: «Finnland ist Weltmeister».

Italien

Das Südtiroler Portal sportnews.bz titelt «Helenius versetzt der Schweiz einen späten Dolchstoss».

Schweden

Die Boulevard-Zeitung «Sportbladet» übt Kritik am Schweizer Silber-Hattrick. «Forsberg kritisiert die düstere Geschichte der Schweiz», titelt die Zeitung. Sportbladet bezieht sich dabei auf Aussagen der NHL-Legende (Colorado, Nashville, Philadelphia) im schwedischen TV. Peter Forsberg, der in der Schweiz lebt, meinte, dass die Nati sich nicht wirklich traue, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. «Im Final lassen sie etwas nach. Der Beweis dafür ist, dass man in drei Finals kein Tor erzielt», bringt es der 52-Jährige auf den Punkt.

Finnland

Im Land des frischgebackenen Weltmeisters ist die Freude verständlicherweise grenzenlos.

«Iltalehti» titelt: «Helenius ist ein finnischer Held».

«Ilta-Sanomat» bleibt bei einem Wort: «Kulta», zu Deutsch Gold.

«Helsingin Sanomat» nimmt die WM-Party in der Hauptstadt Helsinki als Aufhänger: «Die ausgelassenen Feierlichkeiten endeten in den Morgenstunden».

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