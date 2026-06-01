Darum gehts
- Swiss-Airbus zeichnet riesiges Herz über Zürich als Geste der Wertschätzung
- Aus wohl geplantem Herz für Sieg wurde Trostherz
- Flug LX1848 startete um 22:40 Uhr und verzögerte Route für Aktion
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat den Heim-WM-Final gegen Finnland in der Overtime verloren – doch danach gab es eine ganz besondere Geste der Wertschätzung.
WM-Sponsor Swiss und die Flugsicherung Skyguide haben am späten Sonntagabend ein riesiges Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet.
Koordinierte Route
Flug LX1848 nach Thessaloniki hob planmässig um 22:40 Uhr von Piste 32 ab. Statt direkt auf Kurs zu gehen, flog die Maschine mit dem Callsign **SWR26WM** eine eigens koordinierte Route, bei der sie über Zürich ein grosses Herz in den Himmel zeichnete. Danach schwenkte sie wieder auf die normale Flugroute ein.
Trostherz
Bemerkenswert: Die Herz-Aktion wurde geflogen, als der Final noch nicht entschieden war – so wurde daraus ein Trostherz für die Mannschaft.
Skyguide schrieb dazu: «Wir gratulieren der Schweizer Eishockey-Nati zur grossartigen Leistung an der Weltmeisterschaft. Wir sind stolz auf euch!»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1