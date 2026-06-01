Trotz der bitteren Overtime-Niederlage im Heim-WM-Final gegen Finnland: Eine Swiss-Maschine hat am späten Sonntagabend ein riesiges Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet – ein herziges Dankeschön an die Nati, Sieger der Herzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Airbus zeichnet riesiges Herz über Zürich als Geste der Wertschätzung

Aus wohl geplantem Herz für Sieg wurde Trostherz

Flug LX1848 startete um 22:40 Uhr und verzögerte Route für Aktion

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat den Heim-WM-Final gegen Finnland in der Overtime verloren – doch danach gab es eine ganz besondere Geste der Wertschätzung.

WM-Sponsor Swiss und die Flugsicherung Skyguide haben am späten Sonntagabend ein riesiges Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet.

Koordinierte Route

Flug LX1848 nach Thessaloniki hob planmässig um 22:40 Uhr von Piste 32 ab. Statt direkt auf Kurs zu gehen, flog die Maschine mit dem Callsign **SWR26WM** eine eigens koordinierte Route, bei der sie über Zürich ein grosses Herz in den Himmel zeichnete. Danach schwenkte sie wieder auf die normale Flugroute ein.

Trostherz

Bemerkenswert: Die Herz-Aktion wurde geflogen, als der Final noch nicht entschieden war – so wurde daraus ein Trostherz für die Mannschaft.

Skyguide schrieb dazu: «Wir gratulieren der Schweizer Eishockey-Nati zur grossartigen Leistung an der Weltmeisterschaft. Wir sind stolz auf euch!»