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Sieger der Herzen
Swiss fliegt Trost-Herz für geschlagene Nati

Trotz der bitteren Overtime-Niederlage im Heim-WM-Final gegen Finnland: Eine Swiss-Maschine hat am späten Sonntagabend ein riesiges Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet – ein herziges Dankeschön an die Nati, Sieger der Herzen.
Publiziert: 04:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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WM-Sponsor Swiss flog für die im Final geschlagene Nati ein Trostherz am Zürcher Nachthimmel.
Foto: Flightradar24 / Skyguide

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Swiss-Airbus zeichnet riesiges Herz über Zürich als Geste der Wertschätzung
  • Aus wohl geplantem Herz für Sieg wurde Trostherz
  • Flug LX1848 startete um 22:40 Uhr und verzögerte Route für Aktion
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat den Heim-WM-Final gegen Finnland in der Overtime verloren – doch danach gab es eine ganz besondere Geste der Wertschätzung.

WM-Sponsor Swiss und die Flugsicherung Skyguide haben am späten Sonntagabend ein riesiges Herz an den Zürcher Nachthimmel gezeichnet.

Koordinierte Route

Flug LX1848 nach Thessaloniki hob planmässig um 22:40 Uhr von Piste 32 ab. Statt direkt auf Kurs zu gehen, flog die Maschine mit dem Callsign **SWR26WM** eine eigens koordinierte Route, bei der sie über Zürich ein grosses Herz in den Himmel zeichnete. Danach schwenkte sie wieder auf die normale Flugroute ein.

Trostherz

Bemerkenswert: Die Herz-Aktion wurde geflogen, als der Final noch nicht entschieden war – so wurde daraus ein Trostherz für die Mannschaft.

Skyguide schrieb dazu: «Wir gratulieren der Schweizer Eishockey-Nati zur grossartigen Leistung an der Weltmeisterschaft. Wir sind stolz auf euch!»

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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