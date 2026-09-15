Was ist neu? Wie sieht der Modus aus? Wo gibt es die National League im TV zu sehen? Blick verschafft vor dem Saisonstart den Überblick.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Neue Regeln

Bahnbrechende Regeländerungen gibt es nicht, aber dennoch einige Anpassungen:

Bully-Regel (Regel 76): Bei den Bullys kann es wieder wie in früheren Jahren vorkommen, dass ein Spieler weggeschickt wird. Begeht ein Team beim Anspiel einen Verstoss, muss der Spieler ausgetauscht werden und darf das zweite Bully nicht mehr ausführen. Einzige Ausnahme: nach einem Icing. Leistet sich ein Team während desselben Anspiels zwei Verstösse, wird eine kleine Strafe ausgesprochen.

Offside (Regel 83): Ein Spieler entgeht dem Offside-Pfiff, wenn einer seiner Schlittschuhe die blaue Linie noch berührt oder sich auf der eigenen Seite befindet, während der Puck die Vorderkante der Linie komplett überquert. Ebenfalls nicht im Offside steht, wer den Puck am Stock kontrolliert, bevor beide Schlittschuhe die Linie vollständig überquert haben. Zur Bestimmung der Spielerposition wird ab sofort ausschliesslich die Kufe des Schlittschuhs berücksichtigt.

Hoher Stock (Regel 60): Ein hoher Stock wird neu als Kontakt mit einem Gegner oberhalb der Schultern definiert – allerdings nur unter der Bedingung, dass sich die Schultern des getroffenen Spielers auf Hüfthöhe oder höher befinden. Das soll die Beurteilung bei tief geduckten Spielern erleichtern.

Handpass (Regel 79): Wird der Puck lediglich von der Hand eines Spielers abgefälscht, ohne dass sein Team daraus einen Vorteil zieht, wird dies nicht mehr als Regelverstoss gewertet.

Buchstaben auf der Brust (Regel 6): Die Teams haben die Wahl bei der Vergabe der Buchstaben. Es ist erlaubt, klassisch mit einem Captain ("C") und zwei Assistenzcaptains ("A") aufzulaufen – oder aber auf einen Captain zu verzichten und stattdessen drei Assistenten aufzustellen.

Kommerzielle Verlängerung

Energydrink-Riese Red Bull weitet sein Engagement in der National League spürbar aus. Nachdem die Marke bisher eher dezent in Erscheinung trat – mit Werbeflächen im hinteren Netzbereich der Tore sowie Kühlschränken bei den Spielerbänken –, gehört der Verlängerung ab sofort die grosse Sichtbarkeit. Die Extra-Spielzeit heisst künftig offiziell «Red Bull Overtime». Schon in Schweden sicherte sich Red Bull die kommerziellen Rechte an der Overtime, was dort zu Fan-Protesten führte.

Neuer zweiter Ankläger

Bei der Ligajustiz bleibt Ex-Verteidiger Philipp Rytz Chefankläger (PSO). Er hat jedoch einen neuen Stellvertreter: David Racicot ist abgetreten und wurde durch den ehemaligen Servette-Meisterspieler Daniel Winnik ersetzt. Der Kanadier gehörte zu Aktivzeiten als äusserst impulsiver Zeitgenosse zu den grössten Kritikern der Ligajustiz und der Schiedsrichter.

Modus

Am Modus wurde nicht geschraubt. Die Play-Ins (statt Pre-Playoffs) haben sich in den letzten zwei Jahren bewährt. Das heisst: Sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Der Siebte trifft derweil in Hin- und Rückspiel auf den Achten. Der Sieger zieht danach ebenfalls in die Playoffs ein, während der Verlierer mit dem Sieger des Duells Neunter gegen Zehnter den letzten Platz in der K.-o.-Runde ausspielt.

Sonntagsspiele

Wie in der letzten Saison wurden wieder 23 «Family Games» angesetzt – elf um 14.00 Uhr, zwölf um 15.45 Uhr. Die Klubs konnten im Vorfeld selbst entscheiden, welche Anspielzeit sie bevorzugen. Rechnet man die erste Doppelrunde 2027 mit dem 3. Januar dazu, der ein Sonntag ist, gibt es diese Saison sogar 29 Spiele am Sonntagnachmittag.

TV

Der Bezahlsender Mysports überträgt wie bis anhin sämtliche Spiele live. In der Deutschschweiz ist CH Media mit 3+ Adrenalin (vormals

TV24) der Free-TV-Partner, der während der Quali 39 Spiele zeigt. Häufig am Donnerstag und Freitag, vereinzelt auch an anderen Wochentagen. Auch der Startkracher ZSC Lions – Bern am 15. September wird gezeigt. Es wird jeweils das Programm von Mysports übernommen. In der Romandie sind während der Regular Season 14 Partien, darunter zehn Westschweizer Derbys, auf Léman Bleu, La Télé und TeleBielingue zu sehen. Im Tessin heisst der Free-TV-Partner Teleticino, der 12 Spiele mit Lugano und Ambri (darunter alle Derbys) überträgt. In den Playoffs gibt es pro Runde im Viertel- und Halbfinal jeweils eine Partie im Free-TV, der Final wird komplett übertragen. Die Gesamtzahl der Spiele im Free-TV ist damit im Vergleich zur letzten Saison gleichgeblieben.

Highlights

Alle Highlights sind zeitnah nach den Spielen weiterhin bei Blick zu sehen. Mysports startet nach umfangreichen Abendrunden mit Studio (ab vier Spiele) jeweils um 22.15 Uhr seine Highlight-Show, die auch auf 3+ Adrenalin ausgestrahlt wird.