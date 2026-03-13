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Auch La Chaux-de-Fonds siegt
Olten mit spektakulärem Comeback gegen Quali-Sieger Sierre

Olten dreht das erste Halbfinal-Spiel gegen Quali-Sieger Sierre spektakulär. La Chaux-de-Fonds setzt sich gegen Visp durch.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Olten dreht das erste Halbfinal-Spiel gegen das beste Team der Regular Season mit drei Toren im Schlussdrittel zum 3:2.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Halbfinals der Swiss-League-Playoffs sind lanciert. In der ersten Runde der beiden Best-of-7-Serien setzen sich Olten gegen Sierre und La Chaux-de-Fonds gegen Visp durch.

Die Oltner setzen dabei ein erstes grosses Ausrufezeichen. Der Siebte der Quali, der im Viertelfinal bereits das zweitbeste Team der Qualifikation mit 4:1 Siegen ausgeschaltet hat, schlägt zum Halbfinal-Auftakt die beste Mannschaft der Regular Season. Nach zwei Dritteln sieht alles nach einem Heimsieg für Sierre aus, doch dann schlägt die Stunde der Solothurner Power-Mäuse. Mit drei Treffern im Schlussabschnitt drehen sie die Partie zum 3:2. 

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Auch das Duell zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds ist lange hart umkämpft. Erst in der 51. Spielminute bringt Steven Macquat die Neuenburger auf die Siegerstrasse. Dank zwei weiteren Treffern – beide ins leere Tor – setzt sich das Auswärtsteam am Ende mit 4:1 durch. 

Die zweite Runde der Halbfinals steht am frühen Sonntagabend auf dem Programm. 

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Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Basel
EHC Basel
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
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