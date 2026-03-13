Olten mit spektakulärem Comeback gegen Quali-Sieger Sierre

Olten dreht das erste Halbfinal-Spiel gegen Quali-Sieger Sierre spektakulär. La Chaux-de-Fonds setzt sich gegen Visp durch.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Halbfinals der Swiss-League-Playoffs sind lanciert. In der ersten Runde der beiden Best-of-7-Serien setzen sich Olten gegen Sierre und La Chaux-de-Fonds gegen Visp durch.

Die Oltner setzen dabei ein erstes grosses Ausrufezeichen. Der Siebte der Quali, der im Viertelfinal bereits das zweitbeste Team der Qualifikation mit 4:1 Siegen ausgeschaltet hat, schlägt zum Halbfinal-Auftakt die beste Mannschaft der Regular Season. Nach zwei Dritteln sieht alles nach einem Heimsieg für Sierre aus, doch dann schlägt die Stunde der Solothurner Power-Mäuse. Mit drei Treffern im Schlussabschnitt drehen sie die Partie zum 3:2.

Auch das Duell zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds ist lange hart umkämpft. Erst in der 51. Spielminute bringt Steven Macquat die Neuenburger auf die Siegerstrasse. Dank zwei weiteren Treffern – beide ins leere Tor – setzt sich das Auswärtsteam am Ende mit 4:1 durch.

Die zweite Runde der Halbfinals steht am frühen Sonntagabend auf dem Programm.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos