Olten mit spektakulärem Comeback gegen Quali-Sieger Sierre

Die Halbfinals der Swiss-League-Playoffs sind lanciert. In der ersten Runde der beiden Best-of-7-Serien setzen sich Olten gegen Sierre und La Chaux-de-Fonds gegen Visp durch.
Die Oltner setzen dabei ein erstes grosses Ausrufezeichen. Der Siebte der Quali, der im Viertelfinal bereits das zweitbeste Team der Qualifikation mit 4:1 Siegen ausgeschaltet hat, schlägt zum Halbfinal-Auftakt die beste Mannschaft der Regular Season. Nach zwei Dritteln sieht alles nach einem Heimsieg für Sierre aus, doch dann schlägt die Stunde der Solothurner Power-Mäuse. Mit drei Treffern im Schlussabschnitt drehen sie die Partie zum 3:2.
Auch das Duell zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds ist lange hart umkämpft. Erst in der 51. Spielminute bringt Steven Macquat die Neuenburger auf die Siegerstrasse. Dank zwei weiteren Treffern – beide ins leere Tor – setzt sich das Auswärtsteam am Ende mit 4:1 durch.
Die zweite Runde der Halbfinals steht am frühen Sonntagabend auf dem Programm.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Basel
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25