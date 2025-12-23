DE
National League: Highlights der Partie ZSC Lions – EHC Biel (4:2)
ZSC Lions – EHC Biel 4:2
Andrighetto lässt Puck clever für Grant liegen
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – EHC Biel (4:2).
Publiziert: vor 9 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 22. und 23. Dezember
4:39
ZSC Lions – EHC Biel 4:2
Andrighetto lässt Puck clever für Grant liegen
2:37
EHC Kloten – Fribourg 4:3
Rathgeb-Blackout ermöglicht Kloten-Shorthander
4:08
EV Zug – HC Davos 3:2 n.P.
Kubalik trifft zweimal Metall mit einem Schuss
2:54
SCL Tigers – Lugano 2:4
Langnau-Fans wegen Fazzini-Tor ausser sich
2:43
Ambri-Piotta – Ajoie 2:5
Ambris Wüthrich verteilt kurz vor Weihnachten Geschenke
3:41
Lausanne HC – SC Bern 2:3 n.V.
SCB kassiert fieses Billard-Eigentor
National League
EHC Biel
ZSC Lions
