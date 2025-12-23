DE
Genf – Lausanne 7:3
Wüster Check bringt Servette im Derby auf Kurs

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette HC – Lausanne HC (7:3).
Publiziert: 23.12.2025 um 23:18 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 22. und 23. Dezember
