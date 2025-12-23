DE
FR
Abonnieren

EHC Kloten – Fribourg 4:3
Rathgeb-Blackout ermöglicht Kloten-Shorthander

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Fribourg-Gottéron (4:3).
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 22. und 23. Dezember
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EHC Kloten
EHC Kloten
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen