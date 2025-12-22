DE
Lausanne HC – SC Bern 2:3 n.V.
SCB kassiert fieses Billard-Eigentor

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – SC Bern (2:3 n. V.).
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 22. und 23. Dezember
