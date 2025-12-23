DE
EV Zug – HC Davos 3:2 n.P.
Kubalik trifft zweimal Metall mit einem Schuss

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EV Zug – HC Davos (3:2 n.P.).
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 22. und 23. Dezember
