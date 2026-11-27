Jérôme Bachofner (30) und Nando Eggenberger (27) spielten fast schon ihren letzten Trumpf, um ihre Karriere zu retten, als sie zu den SCL Tigers wechselten. Die Leistungskurven beider schossen daraufhin in die Höhe. Zuvor war es Dario Rohrbach (28, inzwischen SCB) gewesen, der dort den Sand im Getriebe losgeworden war, ebenso konnten sich Phil Baltisberger (31) und Robin Meyer (26) neu positionieren.

Neben diesen schon erfahreneren Spielern machen die SCL Tigers aber vor allem auch immer wieder junge Spieler besser, die zu ihnen kommen: etwa Noah Meier (24) und Dario Allenspach (24), neuerdings auch Gian Meier (20), Matteo Wagner (21) und Loris Wey (20). Zuvor waren es Stéphane Charlin (26) und Brian Zanetti (23).

«Einen Zauberstab haben wir nicht»

Was machen die im Emmental mit diesen Spielern? Nur an der guten Luft wird es nicht liegen. «Einen Zauberstab haben wir nicht», stellt Sportchef Pascal Müller (47) klar. «Wir schenken ihnen Vertrauen, geben ihnen Raum, legen viel Wert auf eine Kommunikation auf Augenhöhe, Sozialkompetenz und Empathie», sagt er. Die Spieler bekommen auch mehr Zeit als anderswo.

Natürlich stecken da Müller und der Trainerstab um Thierry Paterlini (51) mit ihrer in den letzten Jahren aufgebauten Philosophie dahinter – aber nicht nur. «Es braucht den ganzen Staff. Auch wenn ein Spieler beim Physio auf der Bank liegt, spürt er Wertschätzung – und dass wir uns gut um ihn kümmern», sagt Müller.

Die Nächsten stehen schon in der Reihe

Aber natürlich gebe es auch in Langnau keine Freipässe, es herrsche eine Leistungskultur: «Thierry verteilt an die Spieler klare Rollen und Aufträge. Diese muss man sich verdienen, und auch bei uns kann man nicht endlos Fehler machen.» Aktuell spürt dies beispielsweise Julian Schmutz (32), der nach einem starken Saisonstart zuletzt eine weniger gute Phase hatte, nicht mehr erste Wahl war und nun dazu angehalten ist, sich zurückzukämpfen.

Dank des positiven Images, das man sich in der Branche erarbeitet hat, kann man auch ausgleichen, wenn Spieler wie Charlin, Rohrbach oder nächste Saison Allenspach (Lugano) zu finanzkräftigeren Klubs weiterziehen. Mit Endo Meier (21, GCK Lions) und Liekit Reichle (23, Chur) stehen schon die nächsten Willigen in der Reihe.

«Grösste Niederlage» bei Fahrni

Das Langnau-Konzept funktioniert. Bei fast allen – mit einer prominenten Ausnahme: Das einst gehypte SCB-Talent Joshua Fahrni (24) hat es bei den Tigers nicht auf die Reihe gebracht, inzwischen hat Fahrni seine Karriere sogar beendet. «Joshua hat damals uns gegenüber anderen Klubs den Vorzug gegeben und dafür auf viel Geld verzichtet. Dass es bei ihm nicht geklappt hat, schmerzt mich bis heute. Es ist meine grösste Niederlage», gibt Müller offen zu.