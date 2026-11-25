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Alain Graf will beim SCB schon in jungen Jahren Vorbild sein und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. «Ich bin eher der ruhige Typ. Ich versuche, meine Sachen richtig zu machen und als Vorbild voranzugehen», sagt Alain Graf (21). Trotzdem sorgt der junge SCB-Center im Training für gute Stimmung und schmunzelt oft mit seinen Teamkollegen.

Im Sommertraining wurde Graf in die erweiterte Leadergruppe aufgenommen. «Da war ich sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin.» Als dann kurz vor Saisonstart klar war, dass er zu den Assistenzcaptains gehört und das «A» auf der Brust tragen wird, war die Überraschung kleiner. «Trotzdem darf ich schon sagen, dass ich enorm stolz bin.»

Drei Trainer, eine Mentalität

Nach Jussi Tapola und Heinz Ehlers hat der 1,88 Meter grosse und 95 Kilo schwere Angreifer mit Serge Aubin (51) bereits den dritten Headcoach in seinen zwei Jahren bei der ersten Mannschaft. Unter dem Kanadier ist Grafs durchschnittliche Eiszeit von rund 14 auf 11 Minuten pro Spiel gesunken. Allerdings hatte der SCB in der letzten Saison auf der Centerposition mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Gedanken über seine Eiszeit mache er sich schon, doch für ihn sei es nicht der richtige Ansatz, den Trainer dafür verantwortlich zu machen, so Graf. «Wenn man seine Leistungen bringt, spielt man meistens. Und wenn man nicht spielt, hat es auch einen Grund.» Sein Mindset ist klar: Er will sich auf das konzentrieren, was er selbst beeinflussen kann, und jeden Tag besser werden.

Für Aubin findet der ehemalige U20-Nati-Captain nur lobende Worte: «Er kann auf der menschlichen Ebene sehr gut mit den Spielern umgehen. Er kann gut differenzieren, welcher Spieler etwas mehr braucht.» Auch spielerisch schaffe es der Ex-NHL-Spieler, aus Graf und Co. das gewisse Etwas herauszukitzeln und die Spieler individuell stärker zu machen.

Zwischen WG-Alltag und Nati-Traum

Für ihn persönlich sei es wichtig, manchmal vom Eishockey wegzukommen. Ganz so einfach fällt es dem Berner Oberländer aber nicht: «Ich habe noch Mühe, wirklich abzuschalten.» Umso mehr geniesst er die Zeit, die er mit seinen Engsten verbringt.

Während der Nati-Pause gönnte sich Graf gemeinsam mit seinen WG-Kollegen Nils Rhyn (21) und Louis Füllemann (22) einen Trip nach Berlin. Auch im Alltag funktioniere das Zusammenleben super. «Nils und ich kochen meistens, Fülli übernimmt viel Organisatorisches. Putzen und Wäsche machen, teilen wir uns meist auf.»

Dem SCB-Spiel hat Graf bereits seinen Stempel aufgedrückt, doch er will mehr. Besonders in der Defensive sieht er noch Potenzial: «Ich arbeite vor allem an meinem Penalty Killing, meinen Faceoffs und will allgemein mehr Physis ins Spiel bringen.» Die körperlichen Voraussetzungen dafür bringt er auf jeden Fall mit. Über den Spitznamen «SCB-Muni» schmunzelt er zwar, doch die Begeisterung hält sich in Grenzen.

Mit dieser Entwicklung kann Graf in Bern, wo sein Vertrag bis 2029 läuft, noch stärker in eine Schlüsselrolle hineinwachsen. Und vielleicht erfüllt er sich eines Tages auch den Traum, gemeinsam mit seinem Vorbild Nico Hischier das Schweizer Nationaltrikot zu tragen.

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