Mit einem Stock in der Hand können Julien Sprunger und Snooker-König Ronnie O'Sullivan fast alles, der eine kann es sogar rechts wie links. Hat Sprunger auch bald einen Titel in der Tasche?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julien Sprunger und Ronnie O’Sullivan brillieren als Virtuosen ihrer Sportarten

O’Sullivan stellte mit 153 Punkten einen Snooker-Weltrekord in China auf

Die Snooker-WM endet am 4. Mai, Sprunger jagt den Schweizermeistertitel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Was verbindet den Fribourger Volksheld Julien Sprunger mit Snooker-König Ronnie O’Sullivan? Auf den ersten Blick nicht viel. Aber: Beide sind absolute Virtuosen mit einem Stock und beide sind Spezialisten für magische Momente. O’Sullivan peilt bei der Snooker-WM in Sheffield (Eng) gerade seinen achten Weltmeistertitel an, Sprunger wünscht sich für das Schlussbouquet seiner Karriere einen Schweizermeistertitel.

Der fünfzigjährige O’Sullivan hatte kurz vor der WM in China einen Weltrekord aufgestellt und in einer Sitzung 153 Punkte auf den Tisch gezaubert, obwohl die Snooker-Bälle eigentlich maximal 147 Zähler hergeben. Möglich war das, weil seinem Gegner ein Foul unterlaufen war. O’Sullivan kann mit dem Billard-Queue alles, wenn es sein muss, führt er auch mal mit der linken Hand, je nach Laune. Sprunger (40) hat am Mittwoch in der zweiten Verlängerung einen Kunstschuss fabriziert, als er unter Druck einen Pass mit dem Schlittschuh kontrollierte und dann ansatzlos die kleine Lücke traf, die der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann über seinen Schultern offengelassen hatte. Im Gegensatz zu O’Sullivan zieht Sprunger zwar immer als Rechtsschütze ab, aber das kann er mit links.

Fliehkräfte treiben Sprunger zu Höchstleistungen

Was Sprunger auch noch mit O’Sullivan verbindet: Beide sind in Ehren ergraut, obwohl – bei diesen Beiden ist das wohl eher Sternenstaub. Sprunger hat zwar seinen Rücktritt längst angekündigt, aber gerade jetzt macht er in der Finalserie gegen Davos einen äusserst vitalen Eindruck und spendet seiner Mannschaft im Verbund mit dem Routinier Samuel Walser und dem um 20 Jahre jüngeren Jan Dorthe immer wieder Energie. Schon beim ersten Finalspiel am letzten Samstag hatte das fulminante Trio einen Treffer zum Auswärtssieg beigesteuert.

Sprunger war einst ein reiner Scharfschütze, in der Schlusskurve seiner Laufbahn treiben ihn die Fliehkräfte dazu, das Allerbeste für die Mannschaft zu tun. Vor seinem Kunstschuss am Mittwoch hatte er den Davoser Captain Matej Stransky ausgetrickst und zu einem Puckverlust gezwungen, bevor die Scheibe zu ihm zurückkam.

Die Snooker-WM in Sheffield dauert übrigens bis am 4. Mai. Falls die Sterne günstig stehen, hat Sprunger den Titel dann längst in der Tasche.