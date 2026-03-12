Der HCD verliert Captain Stransky nach dieser Saison

Der HC Davos verliert nach dieser Saison seinen Captain. Matej Stransky kehrt aus familiären Gründen in die tschechische Heimat zurück.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Jetzt ist es offiziell: HCD-Captain und Topskorer Matej Stransky (32) verlässt die Bündner nach dieser Saison. Der Tscheche wechselte 2021 aus Trinec nach Davos. Nun wird er auf eigenen Wunsch in sein Heimatland zurückkehren. Frau Romana (35) ist mit den zwei gemeinsamen Kindern schon vor der Saison aus schulischen Gründen zurück nach Tschechien gezogen.

Sein Vertrag, der noch bis Sommer 2027 gültig gewesen wäre, wird vorzeitig aufgelöst. Welchem Klub sich der Weltmeister von 2024 anschliessen wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll er zu Pardubice wechseln.

In fünf Jahren beim HCD erzielte der Stürmer 134 Tore in der National League. Nach dem Karriereende von Andres Ambühl (42) stieg er Anfang dieser Saison zum Captain auf. In der laufenden Spielzeit, in der die Davoser die Qualifikation für sich entscheiden konnten, ist er mit 28 Toren und 25 Assists bislang der zweitbeste Skorer der Liga.

«Der HCD bedauert diesen Schritt, zeigt jedoch Verständnis für die persönliche Situation des Spielers und hat gemeinsam mit Matej Stransky nach der bestmöglichen Lösung für beide Seiten gesucht», schreiben die Davoser auf ihrer Webseite.

Der HC Davos startet am 20. März in die Playoffs. Im Viertelfinal bekommt man es mit dem Sieger der zweiten Play-In-Runde zu tun. Der Sieger zwischen Bern und Biel trifft zuvor auf den Verlierer zwischen den Lakers und Zug. Aus diesem Duell qualifiziert sich das bessere Team als Achter für die Playoffs.

