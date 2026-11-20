Tristan Scherwey spricht aus den Emotionen heraus. Die Drohung gegen Eishockey-Schiedsrichter Micha Hebeisen löst eine Kettenreaktion aus und führt zu dessen Rücktritt. Nun äussert sich der SCB-Spieler dazu.

Darum gehts Tristan Scherwey spricht über den Rücktritt von Schiedsrichter Micha Hebeisen

Eine Aussage des SCB-Spielers hat für viel Hass gegen Hebeisen gesorgt

Scherwey tut es leid, wie alles gelaufen ist, er weiss nun aus eigener Erfahrung, wie hart der Schiri-Job ist

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach der letzten Saison hat Micha Hebeisen (37) seine Karriere als Eishockey-Schiedsrichter beendet. Ein Entscheid, der ihm nach 23 Jahren in diesem Job nicht leicht gefallen ist. Doch Hebeisen hält den Druck nicht mehr aus. Von den Fans wird er angefeindet, seine Kinder leiden darunter und er entwickelt Angstzustände. Er zieht die Notbremse.

Alles fängt im Playoff-Final 2019 an. Nach einem Fehlentscheid gibts Drohbriefe und Hassnachrichten, im Strassenverkehr kommts zu Nötigungen. Das Ganze spitzt sich im Januar 2025 zu. «Ich werde dich in der Stadt finden, ich werde dich finden. Schon am Zibelemärit warst du nahe», sagt SCB-Spieler Tristan Scherwey (35). Als das öffentlich wird, sieht sich Hebeisen beim Einkaufen direkten Anfeindungen gegenüber.

Was seine Aussage für Folgen haben könnte, dessen war sich Scherwey nicht bewusst. «Ich habe nicht annähernd daran gedacht, was das auslösen könnte», sagt er gegenüber CH Media. Die Sätze seien ihm in den Emotionen des Spiels rausgerutscht. Er stellt klar: «Was passiert ist, tut mir sehr leid.»

«Es ist ein herausfordernder Job»

Besonders nahe geht Scherwey, der selber Vater ist, dass Hebeisens Sohn im Kindergarten auf den Vorfall angesprochen wurde. Deswegen könne er nachfühlen, was im Ex-Schiedsrichter vorgeht. «Alle, die mich kennen, wissen auch, dass es zwischen dem Eishockeyspieler Scherwey und der Privatperson Scherwey grosse Unterschiede gibt», sagt er. «Ich lebe Werte wie Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft.»

Wie anspruchsvoll der Job des Schiedsrichters ist, weiss Scherwey inzwischen aus eigener Erfahrung. Im Rahmen seiner Trainerausbildung hat er vor kurzem vier Spiele von U14-Junioren gepfiffen. «Danach habe ich erst recht gemerkt, was es braucht, um Schiedsrichter zu werden. Es ist ein herausfordernder Job, für den ich grosse Bewunderung habe.» Nicht erst seither ist ihm bewusst: «Ohne Schiedsrichter kein Spiel! Dafür gebührt allen grossen Respekt.»

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