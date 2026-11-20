Lausannes NHL-Neuzugang steht wieder auf dem Eis. Verletzter SCB-Merelä mit Worten an die Fans. Und was hat der EVZ mit dem neuen Game «GTA 6» zu tun? Hier kommt das Liga-Inside.

Baltisberger zurück zu den Wurzeln

Manch einer rieb sich verwundert die Augen: Nach 13 Jahren hat Chris Baltisberger am Dienstag erstmals wieder für Farmteam GCK Lions gespielt, von wo aus er damals zu den ZSC Lions aufgestiegen ist. Dies nicht etwa auf Anordnung, sondern aus eigenem Antrieb, da der 35-Jährige derzeit in der National League nur wenig Eiszeit erhält. Dem fünffachen Meisterspieler und WM-Silberhelden von 2018 gelang im Rahmen der 3:5-Niederlage gegen Thurgau dann auch sogleich ein typisches Baltisberger-Tor, indem er Thurgau-Goalie Elijah Neuenschwander die Sicht nahm, seinen Gegenspieler wegcheckte und den Abpraller verwertete.

Ambri präsentiert Pestoni-Kinderbuch

«Der Sohn des Tals» heisst das kürzlich erschienene Kinderbuch von Ambri-Stürmer Inti Pestoni und dem Team-Manager sowie Medienverantwortlichen der Leventiner, Matteo Parisi. Die Geschichte ist von Pestonis Karriere inspiriert. «Sie handelt von einem Jungen, der in einem Tal geboren und aufgewachsen ist, in dem es nur Hockey und Schule gab. «Ich erzähle von den Opfern und Entscheidungen, die er getroffen hat. Es ist eine recht kurze Geschichte, der Traum eines Jungen, Hockeyspieler zu werden, eines Jungen, der nur wenige Meter von der Eisbahn entfernt geboren wurde, ein wahr gewordener Traum», sagt der Ambri-Stürmer in einem Interview mit der Hockey-Platform heschootshescoores.com.

Grand-Theft-Hype in der National League

Das am Donnerstag erschienene Spiel «GTA 6» zieht viele in den Bann und macht auch vor der Hockey-Welt nicht Halt. Zu diesem Anlass hat der EVZ seine Spielerinnen und Spieler in GTA-Charaktere verwandelt und auf Instagram geteilt. Ganz im Stil des Games sind beispielsweise Leonardo Genoni, Lara Stalder oder Vinzenz Rohrer zu sehen. Nicht nur die Zentralschweizer sind vom GTA-Fieber erfasst worden. Weitere NL-Klubs und auch die Hockey-Nati haben ihre Spieler in Charaktere des Games verwandelt.

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Verletzter SCB-Merelä mit Worten an Fans

Der Captain der Berner fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Monate aus. In einem Beitrag auf Instagram meldet sich Waltteri Merelä zu Wort und schreibt: «Ich werde eine lange Zeit ausfallen. Ich hatte während der letzten fünf bis sechs Jahren das Glück, viel Hockey spielen zu dürfen. Manchmal gibt der Körper aber in einem schlechten Moment nach.» Der SCB-Captain bedankt sich in seinem Post bei seinem Ärzteteam. Und weiter: «Es ist aber nicht alles schlecht. Die Organisation sowie das Team haben dieses Jahr grosse Schritte in Richtung besserer Zeiten gemacht und ich fühle mich geehrt, dabei als Captain gedient zu haben.» Merelä freut sich darauf, seiner Mannschaft während der Quali zuzusehen, und schliesst seinen Beitrag mit «Wir sehen uns in den Playoffs» ab.

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Klotens verletztenliste wird kürzer

EHCK-Verteidiger Dario Sidler steht den Flughafenstädtern dieses Wochenende wieder zur Verfügung. Noch ist unklar, ob der 23-Jährige am Freitag, am Samstag oder an beiden Tagen eingesetzt wird. Das letzte Spiel absolvierte Sidler am 31. Oktober gegen die ZSC Lions. Ausserdem kommen drei weitere Klotener von der Langzeit-Verletztenliste zurück. Dominik Schlumpf (Letzter Einsatz: 03.10.), Kimi Körbler (Letzter Einsatz: 11.10.) und Michael Hügli (Letzter Einsatz: 19.09.) werden von Tag zu Tag beurteilt und sollten während den kommenden zwei Wochen wieder zu Einsätzen kommen, wie es seitens Kloten heisst.

Was ist mit dem Notfall-Finnen?

Um auf die vielen Verletzungen Anfangs Saison zu reagieren haben die Klotener Joona Luoto bis Ende November verpflichtet. Wie es mit dem Finnen nun weitergeht, ist derzeit noch unklar. Kloten-Sportchef Ricardo Schödler sagt gegenüber Blick lediglich: «Wir haben eine Tendenz.»

Lausannes Neuzugang steht auf dem Eis

Bevor Colin Miller im Sommer zu den Waadtländern wechselte, absolvierte er insgesamt 635 NHL-Spiele für diverse Organisationen. Dabei hat der Verteidiger 198 Skorerpunkte verbucht. Kurz vor dem Saisonauftakt der National League zog sich Miller gegen Sierre eine Gehirnerschütterung zu. So fehlte der 185 cm grosse Spieler bisher im Lausanner Kader. Immerhin steht er mittlerweile wieder auf dem Eis. Wann das NL-Debüt folgt, bleibt aber weiterhin offen.

Untersander spielt wieder

Gleich zum Saisonauftakt gegen Lugano hat sich der Genfer Verteidiger Ramon Untersander am Unterkörper verletzt. Beim CHL-Playoff-Rückspiel gegen Fribourg am Mittwochabend stand der 35-Jährige wieder auf dem Eis. Die nächsten NL-Einsätze für die Servettiens sollten somit ebenfalls folgen.

Ambri und die Curva Sud für Suizidprävention

Vor einem Jahr hat sich ein Curva-Sud-Anhänger namens Zeno das Leben genommen. Aus diesem tragischen Ereignis ist ein Sensibilisierungs- und Solidaritätsprojekt entstanden, das vom Fanklub Gioventù Biancoblù (GBB) und der Curva Sud initiiert wurde und vom HCAP vollumfänglich unterstützt wird, wie es in einer Medienmitteilung des NL-Klubs heisst. Ziel ist es, das Schweigen und das Tabu zu brechen, die psychischen Belastungen und Suizide bei Jugendlichen noch immer umgeben. Mit einer gemeinsamen Aktion erinnern der Verein und die Fanklubs beim Heimspiel am Samstag gegen Zug an Zeno. Dafür tragen die Ambri-Spieler speziell von der GBB gestaltete Trikots, die nach der Partie auf ricardo.ch versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt den Organisationen «Da Cuore a Cuore» und Pro Juventute zugute. Letztere betreibt die Nummer 147, eine kostenlose und vertrauliche Beratungs- und Unterstützungsstelle, die rund um die Uhr für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein erreichbar ist.

Wer kommt für Pestoni?

Ambris Kultspieler Inti Pestoni hat sich beim 4:0-Heimsieg am Sonntag gegen Lausanne am Oberkörper verletzt. Der 35-Jährige fällt mindestens einen Monat aus. Ambri-Trainer Jussi Tapola ersetzt Pestoni durch David Bosson in der vierten Linie. Währenddessen bleibt Daniele Grassi weiterhin überzählig. Der letztjährige Captain der Biancoblu wartet seit dem 3. Oktober auf einen Einsatz bei den Leventinern.

Lugano atmet auf

Nach zwei Siegen in Serie am vergangenen Wochenende haben die Bianconeri zwei weitere Gründe zur Freude. Santeri Alatalo hat seine Spielsperre wegen eines Checks gegen das Knie des Tigers-Stürmers André Petersson abgesessen. Der Finne mit Schweizer Lizenz steht somit wieder zur Verfügung. Neben Alatalo greift auch Lorenzo Canonica wieder ins Spielgeschehen ein. Nach anderthalb Monaten Verletzungspause ist der Lugano-Center gemäss «rsi» wieder ins Team eingerückt und kommt am Freitag zum Einsatz.