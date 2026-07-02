ZSC-Star Andrighetto feiert lustige Hüpfburg-Hochzeit

Hochzeit am Vierwaldstättersee: Eishockey-Star Sven Andrighetto (33) und seine Partnerin Lynn haben sich das Jawort gegeben. Die Feier in der Villa Honegg war ein fröhliches Fest – inklusive Hüpfburg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sven Andrighetto und Lynn heirateten oberhalb des Vierwaldstättersees

Hüpfburg, Fotoshooting und gute Laune

Paar lernte sich 2023 kennen, Andrighettos zweite Ehe

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am 7. November 2025 hat der Schweizer Eishockey-Star Sven Andrighetto um die Hand seiner Partnerin Lynn angehalten. «Ich war so nervös», verriet der 33-Jährige kürzlich der «Schweizer Illustrierten». Jetzt, knapp acht Monate später, hat das Paar geheiratet.

Auf Instagram teilen die beiden ein Video, das die Feier in der Villa Honegg oberhalb von Buochs NW am Vierwaldstättersee zeigt. Die in Pfäffikon SZ aufgewachsene Lynn wird in ihrem Hochzeitskleid abgelichtet, und es werden Fotos vor unterschiedlichen Kulissen gemacht. Das grosse Highlight der Feier scheint dabei die Hüpfburg zu sein, die rege genutzt wird und für zusätzlich gute Laune sorgt. Unter den Gästen ist auch Andrighettos ZSC-Teamkollege Christian Marti (33).

Zweite Ehe für den ZSC-Star

Das Paar hat sich im Sommer 2023 durch gemeinsame Bekannte an einer Party kennengelernt. Später haben sie sich bei der Street Parade in Zürich zufällig getroffen. Nach dem dritten Treffen haben beide gemerkt, dass da mehr zwischen ihnen sein könnte. Ihre Mutter habe es aber schon damals gewusst und gesagt: «Die beiden werden heiraten».

Der vierfache WM-Silberheld hatte zuvor bereits eine Ehe mit einem US-amerikanischen Model hinter sich, die 2023 in die Brüche gegangen ist. Mit Lynn fand er kurz darauf aber sein neues Glück.

Die Frischverheirateten bezeichneten sich gegenüber der «Schweizer Illustrierten» als «Seelenverwandte». Der Stürmer sagte: «Ich wusste nicht, dass es so einen Menschen gibt für mich und habe nicht mehr an die grosse Liebe geglaubt.» Er habe sich endlich angekommen gefühlt. Seine Partnerin ergänzte: «Wir sind beste Freunde, können über alles reden.»