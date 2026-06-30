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Kommt von La Chaux-de-Fonds
Kloten reagiert auf Huet-Abgang mit Simmchen-Verpflichtung

Das National-League-Team aus dem Zürcher Unterland hat Santo Simmchen mit einem Vertrag für die Saison 2026/27 ausgestattet.
Publiziert: 18:32 Uhr
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Gehört neu zur Organisation des EHC Kloten: Santo Simmchen.
Foto: Estelle Vagne/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der EHC Kloten gibt vier Tage nach dem Abgang von Goalie Ewan Huet (21, zu Lausanne) die Verpflichtung von Santo Simmchen bekannt. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger kommt von La Chaux-de-Fonds und hat für ein Jahr unterschrieben.

Kloten richtet in der Medienmitteilung aus, dass der 20-jährige Keeper hauptsächlich in der Swiss League beim HC Thurgau zum Einsatz kommen wird. Zudem haben die Zürcher Unterländer die Zusammenarbeit mit dem Ostschweizer Klub um ein weiteres Jahr verlängert.

Das Klotener Torhüter-Duo bilden in der kommenden Saison Reto Berra (39) und Davide Fadani (25).

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