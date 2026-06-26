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Wechsel zu Liga-Konkurrent
Kloten verliert Goalie-Talent Huet

Der EHC Kloten verliert sein Goalie-Talent Ewan Huet an die Konkurrenz. Wohin es ihn zieht, will der Klub nicht sagen. Blick weiss diesbezüglich aber mehr.
Publiziert: 19:47 Uhr
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Aktualisiert: vor 55 Minuten
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Ewan Huet verlässt Kloten. Er geht wohl zu Lausanne.
Foto: Keystone
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Carlo Steiner und Stephan Roth

Ewan Huet (21) verlässt den EHC Kloten. Wie die Zürcher Unterländer berichten, schliesst sich das Goalie-Talent für eine Ablösesumme einem anderen National-League-Klub an. Laut Blick-Informationen handelt es sich um den HC Lausanne, für den der Sohn von Goalie-Legende Cristobal Huet (50, 283 NHL-Spiele, 269 NL-Spiele) bereits in der Jugend gespielt hat.

In der abgelaufenen Saison – seiner einzigen für Kloten – kam er achtmal zum Einsatz. Auf Leihe beim HC Thurgau in der Swiss League spielte er 20-mal, fünfmal davon in den Playoffs. 

«Wir bedauern, dass Ewan den EHC Kloten verlassen wird. Gleichzeitig haben wir Verständnis für seinen Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung wahrzunehmen», wird Kloten-Sportchef Ricardo Schödler in einer Medienmitteilung zitiert. 

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