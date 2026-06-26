Der EHC Kloten verliert sein Goalie-Talent Ewan Huet an die Konkurrenz. Wohin es ihn zieht, will der Klub nicht sagen. Blick weiss diesbezüglich aber mehr.

Ewan Huet (21) verlässt den EHC Kloten. Wie die Zürcher Unterländer berichten, schliesst sich das Goalie-Talent für eine Ablösesumme einem anderen National-League-Klub an. Laut Blick-Informationen handelt es sich um den HC Lausanne, für den der Sohn von Goalie-Legende Cristobal Huet (50, 283 NHL-Spiele, 269 NL-Spiele) bereits in der Jugend gespielt hat.

In der abgelaufenen Saison – seiner einzigen für Kloten – kam er achtmal zum Einsatz. Auf Leihe beim HC Thurgau in der Swiss League spielte er 20-mal, fünfmal davon in den Playoffs.

«Wir bedauern, dass Ewan den EHC Kloten verlassen wird. Gleichzeitig haben wir Verständnis für seinen Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung wahrzunehmen», wird Kloten-Sportchef Ricardo Schödler in einer Medienmitteilung zitiert.

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