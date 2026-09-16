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«So reicht es nicht»
Tigers-Captain Schmutz hadert mit der Startniederlage

Langnau-Captain Schmutz spricht über die Startniederlage gegen den HC Davos.
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 15. September
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