Der SCB krempelt schon wieder alles um. Auf der Strecke bleibt dabei Sportchef Diego Piceci. Dafür muss Sportdirektor Martin Plüss an die Front.

Darum gehts Jürg Fuhrer reformiert SCB-Strukturen, eliminiert Doppelrollen für bessere Organisation

Diego Piceci entlassen; kürzer im Amt als Florence Schelling 2020/21

Jürg Fuhrer, der künftige CEO und Nachfolger von Marc Lüthi, verändert die Strukturen beim SCB. Mit den Zuzügen von Alain Kappeler (53, neu Chief Operations Officer) und Patrice Hitz (37, neu Chief Sales Officer) verstärkt man sich im kommerziellen Bereich und nicht zuletzt im Hinblick aufs Stadion-Projekt. Interessanter für die Fans: Auch im sportlichen Bereich wird umgekrempelt.

Diego Piceci, «Leiter National League», wie sein offizieller Titel lautete, wurde mit Dank per sofort verabschiedet. Der vormalige Spieleragent ist nach Andrew Ebbett und Patrik Bärtschi der dritte Sportchef, der seinen Platz unter Sportdirektor Martin Plüss nach kurzer Zeit räumen muss. Er war erst im Sommer verpflichtet worden und noch kürzer im Amt als einst Florence Schelling 2020/21. Für die höchst durchzogene Saison – der SCB liegt auf Platz 9 mitten im Kampf um einen Play-In-Platz – trägt Piceci nicht die Verantwortung. So gesehen ist er ein Bauernopfer oder der Leidtragende der Umstände.

Doch mit der Umstrukturierung wurde endlich die Fehlkonstruktion mit zwei Chefs im sportlichen Bereich eliminiert. Die hat alles nur verkompliziert. So bestand stets die Gefahr, dass Plüss und Piceci gegeneinander ausgespielt wurden, und in der Szene war oft nicht klar, wer der Ansprechpartner war.

«Doppelrolle passt nicht in neue Organisationsstruktur»

Piceci war an der Front und gab tagtäglich öffentlich Auskunft, das Sagen hatte aber Plüss. Als es Ende September darum ging, Stunden vor der Entlassung von Trainer Jussi Tapola nach der Heim-Pleite gegen Fribourg hinzustehen, war von Plüss keine Spur. Der medial unerfahrene Piceci trat Kaugummi kauend vor die TV-Kamera – und wurde danach auch intern dafür kritisiert, dass er in der Hektik kein Jacket angezogen hatte und die Tattoos auf seinen Oberarmen zu sehen waren.

Plüss bekommt mit dem bisherigen COO Pascal Signer, der nun als «Chief Hockey Officer» firmiert, einen neuen Vorgesetzten im sportlichen Bereich. Der Ostschweizer, der als Mitglied der Geschäftsleitung schon jetzt keine zu unterschätzende Rolle spielte, «soll die bereits eingeschlagene Strategie weiterverfolgen und die Strukturen im Sport optimieren», wie es in der Medienmitteilung des SCB heisst. In sportlichen Fragen dürfte er Plüss aber nicht in die Quere kommen.

Als Teammanager wird sich derweil Ex-Captain Simon Moser (36), der aufgrund von Rückenproblemen zurücktreten musste, künftig um die organisatorischen Dinge rund um die NL-Mannschaft kümmern.

Man habe eine klare Strategie und wolle «klar definierte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten» im ganzen Klub. «Die Doppelrolle mit Sportdirektor und Sportchef passt daher nicht in unsere neue Organisationsstruktur», sagt Jürg Fuhrer zu Blick. «Die sportlichen Entscheidungen rund um das National-League-Team liegen nun klar in der Verantwortung von Martin Plüss.»

Während Piceci jovial parlierte, legt der kühle Analytiker Plüss seine Aussagen lieber auf die Goldwaage. Der Zürcher Unterländer, der sich bisher gerne im Hintergrund hielt, kann sich nicht mehr verstecken. Seine nächste wichtige Aufgabe: den richtigen Trainer für die nächste Saison präsentieren.

Strukturell ist der SCB jetzt geschmeidiger aufgestellt. Doch die Wahrheit liegt auf dem Eis. Und da wird man erst sehen müssen, wie die Mannschaft, die fünf der letzten sechs Spiele gewonnen hat, mit dem jüngsten Eingriff umgehen wird.