Im zweitletzten Heimspiel der Qualifikationsrunde empfängt der SC Bern den EV Zug. Gewinne vier Tickets mit Konsumationsgutschein für das Duell in der Postfinance Arena und geniesse auf der Fanbank ein unvergessliches Erlebnis.

Die National League befindet sich im Endspurt der Regular Season. Seit Dezember zeigt die Formkurve des SC Berns leicht nach oben. Vor der Olympia-Pause konnte man sich in die Play-ins hochkämpfen, nachdem man sich vor kurzem noch mit dem Saisonende oder gar Play-outs hatte auseinandersetzen müssen. Am 5. März empfangen die Berner in ihrem zweitletzten Heimspiel der Qualifikationsrunde den EV Zug. Bisher trafen die beiden Mannschaften dreimal aufeinander, immer mit dem besseren Ende für das Heimteam.

Blick verlost 1 x 4 Fanbank-Tickets für das Spiel zwischen dem SC Bern und dem EV Zug am 5. März in der Postfinance Arena, inklusive vier Konsumationsgutscheinen à je 20 Franken. Verfolgt das Spiel mit ein bisschen Glück hautnah von der ersten Reihe aus auf der exklusiven Fanbank.

