SCB-Verteidiger Häman Aktell wird zum Scharfschützen
3:01
Bern – Ajoie 5:0:SCB-Verteidiger Häman Aktell wird zum Scharfschützen

Mannschaft besteht Elchtest
Jetzt müssen die SCB-Bosse die Hausaufgaben erledigen

Die Mannschaft von Heinz Ehlers erledigt derzeit ihren Job weit besser als auch schon. Doch beim SCB müssen im Hinblick auf nächste Saison wichtige Weichen gestellt werden.
Publiziert: 08:53 Uhr
1/5
SCB-Sportdirektor Martin Plüss (links) und Sportchef Diego Piceci haben während der Olympia-Pause viel zu tun.
Foto: Pius Koller

  • SCB gewinnt 5:0 gegen Ajoie, bestätigt Aufwärtstrend und verbessert Tabellenposition
  • Hardy Häman Aktell erzielt Doppelpack und erreicht sieben Saisontore
  • SCB-Bosse klären während Olympia-Pause Trainer- und Goalie-Fragen bis 24. Februar
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Gegen Ajoie liess sich der SCB in dieser Saison schon zweimal überrumpeln. Am Sonntag lassen die Berner dem Schlusslicht mit 5:0 keine Chance. Die Offensivabteilung erhält dabei erneut Support. Der schwedische Verteidiger Hardy Häman Aktell schnürt wie schon im Derby in Langnau (4:3 n.V.) einen Doppelpack und verbucht noch zwei Assists.

Damit ist der 27-Jährige bei sieben Saisontoren angelangt, wobei er fünf in seinen letzten vier Einsätzen erzielt hat. «Ich bin nicht überrascht», sagt Ehlers. «Er ist ein sehr talentierter Verteidiger.» Und Häman Aktell spricht davon, dass man auf einem «sehr guten Weg» sei und alle ihren Beitrag leisten. «Wir haben viel Charakter gezeigt.»

Das Team hat den Elchtest gegen Ajoie bestanden, den Aufwärtstrend bestätigt, den Vorsprung auf den Strich und Biel auf 5 Punkte ausgebaut und kann nun auf die Plätze 7 und 8 schielen, wo Rappi und Zug nur noch 3 Zähler Vorsprung haben. «Wir arbeiten jeden Tag, um in die Playoffs zu kommen. Ich denke, wir können vielen guten Teams Probleme bereiten», sagt Häman Aktell.

Zwei zukunfsweisende Dossiers

In den kommenden Wochen während der Olympia-Pause müssen nun die SCB-Bosse ihre Hausaufgaben machen. Dabei gibt es zwei wichtige Dossiers im Hinblick auf die nächste Saison: Die Trainer- und die Goalie-Frage.

Im Idealfall sollten Sportdirektor Martin Plüss und Sportchef Diego Piceci beide offenen Fragen gelöst haben, bis die Meisterschaft am 24. Februar wieder aufgenommen wird. Lange kann man Trainerkandidaten nicht hinhalten.

Da Ehlers nun mit 1,51 Punkten pro Spiel eine viel bessere Bilanz als Vorgänger Jussi Tapola (0,89) in dieser Saison aufweist, wird er gefragt, ob er es sich vorstellen könne, über diese Saison zu bleiben. «Darüber spreche ich nicht», sagt der 60-jährige Däne, der eigentlich schon vor einem Jahr in die Heimat zurückkehren wollte. Der SCB müsste ohnehin eine zukunftsträchtigere Lösung anstreben.

