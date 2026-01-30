DE
Nati-Verteidiger wird von Puck im Gesicht getroffen
Marti muss gestützt werden:Nati-Verteidiger wird von Puck im Gesicht getroffen

Muss Nati-Verteidiger um Olympia zittern?
ZSC-Star Marti von Cajka-Geschoss im Gesicht getroffen

Die Eishockey-Nati muss um ihren Abräumer Christian Marti bangen. Der ZSC-Verteidiger wird am Freitagabend von Biel-Stürmer Petr Cajka abgeschossen.
Publiziert: 22:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Christian Marti bleibt getroffen auf dem Eis liegen.
Foto: Jonathan Vallat/freshfocus
Marcel AllemannReporter Eishockey

In einer Woche beginnen die Olympischen Spiele in Mailand mit der Eröffnungsfeier. Als Teil der Eishockey-Nati soll dort ZSC-Verteidiger Christian Marti (32) einlaufen. Doch nun muss Nati-Coach Patrick Fischer um seinen bewährten Abräumer bangen. Im zweitletzten Meisterschaftsspiel der Zürcher vor der Olympia-Pause scheidet Marti verletzt aus.

In der Partie gegen Biel versucht er im ersten Drittel einen knallharten Schuss von Biel-Stürmer Petr Cajka zu blocken, der Puck landet dabei mit voller Wucht im unteren Bereich seines Gesichts. Sofort verschwindet Marti in der Kabine und kehrt während der Partie in Biel am Freitagabend nicht mehr zurück.

Eine Vorsichtsmassnahme? Oder hat sich der Haudegen ernsthaft verletzt und Olympia ist für ihn in Gefahr? Bei Spielschluss ist noch nichts bekannt. Später gibt es sanfte Entwarnung: Er soll eine Verletzung an der Nase erlitten haben, aber seine Olympia-Pläne sollten gemäss ersten Diagnosen nicht durchkreuzt werden.

In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
EHC Biel
EHC Biel
Schweiz
Schweiz
ZSC Lions
ZSC Lions
