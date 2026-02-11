Der SC Bern teilt mit, dass der Klub diverse Umstrukturierungen erfährt. So wird Simon Moser neuer Team Manager, der bisherige Leiter National League, Diego Piceci, wird per sofort freigestellt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vieles neu beim SC Bern. Wie die Mutzen am Mittwochvormittag mitteilen, stellt sich der Klub organisatorisch neu auf. Die markanteste Änderung: Sportchef und Leiter National League Diego Piceci muss gehen, Vereins-Ikone Simon Moser wird neuer Team Manager.

Piceci trat seinen Job erst Mitte Juli 2025 an, ein halbes Jahr später muss er «per sofort» wieder gehen, wie die Berner schreiben. Moser, der seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, wird per Anfang Mai die Funktion des Team Managers antreten und soll schrittweise die Verantwortung für die National-League-Mannschaft übernehmen. Martin Plüss bleibt Sportdirektor und wird weiterhin die «abschliessende Entscheidungskompetenz» über sämtliche Themen haben, die das National-League-Team angehen.

Die Reorganisation sei eine Folge der CEO-Wechsels, Marc Lüthi gibt sein Amt nach 28 Jahren per Ende April ab. Teil dieser Umstrukturierung ist auch Chief Operations Officer (COO) und der stellvertretende CEO Pascal Signer, der die neugeschaffene Position als Chief Hockey Officer (CHO) bekleiden wird. Ihm unterliegt die «organisatorische, personelle und strukturelle Führung des Sportbereichs». Der designierte CEO Jürg Fuhrer sagt, dass Signer die «ideale Besetzung» für den Posten als CHO sei: «Er soll die bereits eingeschlagene Strategie weiterverfolgen und die Strukturen im Sport optimieren.»

Das dadurch freigewordene Amt als COO übernimmt Alain Kappeler. Der 55-Jährige war Marketing-Chef beim Schweizer Eishockeyverband und Schon COO und CEO beim Fussballklub YB. Seit Montag sei er bereits in operative Abläufe des Klubs eingebunden worden, schreibt der Klub. Kappeler trägt die Verantwortung bei der Umsetzung des Stadionprojekts. Dieses sieht einerseits vor, die Postfinance-Arena zu kaufen und künftig zu besitzen und in einem weiteren Schritt zu modernisieren.