DE
FR
Abonnieren

Karriereende wegen Operation
Dieses Ende hat Simon Moser nicht verdient

Ex-SCB-Captain Simon Moser muss sich einer Operation unterziehen und nicht nur die Saison, sondern auch seine Karriere beenden.
Publiziert: 12:16 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/7
Simon Moser muss seine Karriere beenden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Simon Moser beendet Karriere nach Operation, SCB-Identifikationsfigur mit Rückenproblemen
  • Moser führte SCB zu drei Titeln, bekannt für selbstlosen Einsatz
  • SCB aktuell Zweitletzter, Moser in letzten elf Spielen punktlos
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Am 18. Oktober spielte Simon Moser (36) in Genf ein letztes Mal für den SCB. Die Berner kassierten damals eine Minute vor Schluss noch den 1:1-Ausgleich und verloren in der Overtime.

Nun muss sich Moser, den erneut Rücken- sowie Hüftprobleme plagten, einer Operation unterziehen und nicht nur die Saison, sondern auch seine Karriere beenden. Ein solches Ende hat der Emmentaler nicht verdient.

Während Jahren war er eine der Identifikationsfiguren beim SCB gewesen. Er pflügte sich ohne die Leichtfüssigkeit, die andere auszeichnet, übers Eis. Unaufhaltsam. Er steckte ein, klagte nicht. Scheute keinen Zweikampf, setzte seinen grossen Körper ein, ging dorthin, wo es buchstäblich wehtut. Und er führte den SCB zu den drei vorderhand letzten Titeln.

Mehr zu Simon Moser
Zweifacher WM-Silber-Held muss Karriere beenden
Wegen Operation
Zweifacher WM-Silber-Held muss Karriere beenden
Diese Hockey-Stars hat die Swiss League hervorgebracht
Ranking
Ein Klub dominiert die Top 10
Diese Hockey-Stars hat die Swiss League hervorgebracht
«Ich bleibe der Gleiche»
Mit Video
Abgesetzter SCB-Captain Moser
«Ich bleibe der Gleiche»
«Moser ist der Mister Bern»
Mit Video
Tapola feiert den Dauerbrenner
«Moser ist der Mister Bern»
Simon Mosers Absetzung hat ihre Gründe
Mit Video
Analyse
Captain-Wechsel beim SCB
Simon Mosers Absetzung hat ihre Gründe

Das Bild des selbstlosen Teamplayers bleibt

Bereits im Spätsommer 2024 bezahlte er den Preis für seine aufopferungsvolle Spielweise. Seine Karriere hing in der Schwebe – doch Mosers Rücken erholte sich noch einmal und der Routinier leistete seinen Beitrag dazu, dass der SCB die Quali als Dritter beendete. Klaglos akzeptierte er, dass er oft in der vierten Linie und nicht mehr im Powerplay zum Zug kam. Ebenso, dass er vor der Saison als Captain durch Ramon Untersander ersetzt worden war. «Ich bleibe der Gleiche», sagt er. Er zementierte dabei das Bild vom selbstlosen Teamplayer, das von ihm für immer in Erinnerung bleiben wird.

Traumtreffer aus der Luft von SCB-Moser
0:51
Tor des Monats Dezember:Traumtreffer aus der Luft von SCB-Moser

Im Nachhinein wäre es besser gewesen, er hätte nach der letzten Saison aufgehört. Jetzt zwingt sein geschundener Körper den Stürmer, der nie klein beigab, mitten in der Saison zum Aufgeben. Das hat er nicht verdient. Oder doch? Ein Ende mit Schrecken ist vielleicht leichter zu ertragen als ein Schrecken ohne Ende.

Der SCB – und auch Moser, der in seinen letzten elf Spielen punktlos blieb – waren in dieser Saison nur ein Schatten der Ausgabe 2024/25. Die Berner sind so tief gesunken wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie sind Zweitletzter, auf jeden Hoffnungsschimmer folgt der nächste Rückschlag. Es ist ein Leiden, scheinbar ohne Ende. Auch das hat der WM-Silberheld von 2013 und 2018 nicht verdient.

In Erinnerung soll uns nicht der geknickte, leidende Moser bleiben, sondern die Bilder, in denen er glückselig den Meisterpokal in die Höhe stemmt.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen