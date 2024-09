Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Seit 2017 stand Simon Moser (35) beim SC Bern auf der Kommando-Brücke. Jetzt wurde er als Captain abgesetzt und durch Ramon Untersander (33) ersetzt. «Simon ist ein grossartiger Teamplayer und bleibt eine zentrale Figur in unserem Team», wird Trainer Jussi Tapola in einer Medienmitteilung des Klubs zitiert.

Der Satz riecht nach PR-Jargon und könnte in den Verdacht geraten, den Gedanken an Unstimmigkeiten im Keim ersticken zu wollen. Doch er entspricht auch der Realität. Moser hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines absoluten Teamplayers verdient und man darf von ihm erwarten, dass er sich auch weiterhin ganz in den Dienst der Mannschaft stellen wird. Ego-Trips sind ihm fremd. Es gibt keinen Anlass, am Charakter des Emmentalers zu zweifeln. Nichts liegt im ferner, als für Unruhe im Team zu sorgen.

Klar scheint aber auch, dass der Flügel – auch weil er körperlich einer langen Karriere Tribut (zuletzt quälte ihn der Rücken) zollen muss – sportlich noch eine kleinere Rolle im Team spielen und sich in der vierten Linie wiederfinden wird. Da wäre es nicht gerecht, wenn er sich von Amts wegen nach den Spielen kritischen Fragen stellen müsste, wenn es dem Team nicht läuft.

Simon Moser ist nicht mehr Captain des SCB. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus 1/6

Untersanders Vertrag hat sich automatisch verlängert

Untersander hingegen war letzte Saison der Spieler, der beim SCB am meisten Eiszeit von Tapola erhielt. Seit Jahren gehört er zum Kern des Teams und mit hoher Sozialkompetenz zu den Leadern. Letzte Saison hatte man den Rheintaler allerdings aus dem Captain-Team genommen, um ihn zu entlasten, damit er sich besser auf seine eigenen Leistungen konzentrieren kann.

Alle Highlights und 20 Live-Spiele auf Blick Bei Blick gibt es die volle Ladung Eishockey. Nebst vielen News und Hintergrundgeschichten beinhaltet dies durch die Zusammenarbeit mit MySports auch die Highlights aus der National League nach den Spielen. Alle Tore und die weiteren wichtigen Szenen gibt es zeitnah nach Spielschluss bei uns in Form von professionell kommentierten Highlight-Clips zu sehen. Daneben gibt es auf Blick auch wieder Live-Eishockey aus der National League. 20 Spiele aus der Qualifikation werden live und kostenlos im Stream übertragen, in der Regel an einem Freitag. Die 20 Live-Spiele auf Blick 20. September: Kloten – Bern

27. September: Ambri – Biel

4. Oktober: Ajoie – Kloten

11. Oktober: Zug – Biel

18. Oktober: Kloten – ZSC Lions

25. Oktober: Davos – Lugano

1. November: SCRJ Lakers – Davos

15. November: Fribourg – Bern

22. November: Bern – Davos

29. November: ZSC Lions – Kloten

6. Dezember: SCRJ Lakers – SCL Tigers

20. Dezember: Servette – ZSC Lions

23. Dezember: Biel – Bern

10. Januar: SCL Tigers – ZSC Lions

17. Januar: Lugano – Davos

24. Januar: Lausanne – Bern

31. Januar: SCL Tigers – Bern

14. Februar: ZSC Lions – Fribourg

21. Februar: Biel – Zug

27. Februar: kurzfristige Ansetzung des Live-Spiels Bei Blick gibt es die volle Ladung Eishockey. Nebst vielen News und Hintergrundgeschichten beinhaltet dies durch die Zusammenarbeit mit MySports auch die Highlights aus der National League nach den Spielen. Alle Tore und die weiteren wichtigen Szenen gibt es zeitnah nach Spielschluss bei uns in Form von professionell kommentierten Highlight-Clips zu sehen. Daneben gibt es auf Blick auch wieder Live-Eishockey aus der National League. 20 Spiele aus der Qualifikation werden live und kostenlos im Stream übertragen, in der Regel an einem Freitag. Die 20 Live-Spiele auf Blick 20. September: Kloten – Bern

27. September: Ambri – Biel

4. Oktober: Ajoie – Kloten

11. Oktober: Zug – Biel

18. Oktober: Kloten – ZSC Lions

25. Oktober: Davos – Lugano

1. November: SCRJ Lakers – Davos

15. November: Fribourg – Bern

22. November: Bern – Davos

29. November: ZSC Lions – Kloten

6. Dezember: SCRJ Lakers – SCL Tigers

20. Dezember: Servette – ZSC Lions

23. Dezember: Biel – Bern

10. Januar: SCL Tigers – ZSC Lions

17. Januar: Lugano – Davos

24. Januar: Lausanne – Bern

31. Januar: SCL Tigers – Bern

14. Februar: ZSC Lions – Fribourg

21. Februar: Biel – Zug

27. Februar: kurzfristige Ansetzung des Live-Spiels Mehr

Im Gegensatz zu Moser, dessen Vertrag ausläuft und dessen Zukunft ungewiss ist, bleibt Untersander dem SCB definitiv über die kommende Saison hinaus erhalten. Sein Vertrag hat sich automatisch bis 2026 verlängert, weil er eine festgeschriebene Anzahl von Spielen bestritten hat.

Moser ist nun nicht einmal mehr im Captains-Team. Dieses besteht neben Untersander aus Tristan Scherwey (33), Samuel Kreis (30), Patrik Nemeth (32) und dem neuen finnischen Stürmer Waltteri Merelä (26), der unter Tapola in Finnland Meister wurde. Irgendwann wird der SCB damit beginnen müssen, neue Schweizer Leader zu finden, die in den Meister-Jahren noch nicht dabei waren.