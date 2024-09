Hat der SCB Simon Moser als Captain abgesetzt?

Zusammen mit Patrick Geering (ZSC) ist SCB-Routinier Simon Moser (35) der dienstälteste Captain der Liga. Oder war es? In den letzten beiden Testspielen trug er das C nicht mehr auf der Brust.

In der Saison 2017/18 übernahm Simon Moser das Captain-Amt beim SC Bern. Der Emmentaler war der Nachfolger von Martin Plüss, der inzwischen seit Mai Sportdirektor des SCB ist.

Doch in den letzten beiden Testspielen gegen Mannheim (4:0) am Mittwoch und gegen die SCL Tigers (3:4 n.V.) am Donnerstag war es nicht mehr Moser, der das C auf der Brust trug, sondern Ramon Untersander (33). Im Spiel davor in Rapperswil-Jona (3:2) war Moser bei seinem Comeback noch Captain gewesen. Grosse Teile der Vorbereitung hatte er wegen Rückenproblemen verpasst und lange war unklar, ob er länger ausfallen würde.

Wurde Moser als SCB-Captain abgesetzt? «In der Vorbereitung haben wir rotiert», wiegelt der neue Sportchef Patrik Bärtschi (40) ab. Das Captain-Team werde zum Saisonstart kommuniziert. Für den SCB geht es am nächsten Mittwoch mit dem Derby gegen die SCL Tigers los.

In den letzten beiden Testspielen war Simon Moser nicht mehr Captain des SC Bern.

Und wer bestimmt den Captain? Die sportliche Leitung? Trainer Jussi Tapola? Oder das Team? «Das ist ein Prozess, der intern bleibt», sagt Bärtschi.

Mosers Rolle schrumpfte schon letzte Saison

Während sich der SCB bedeckt hält, haben andere Teams wie Davos oder Kloten ihre Captain-Teams längst offensiv auf Social Media kommuniziert.

Mosers Rolle war schon letzte Saison bereits geschrumpft. Das Powerplay fand ohne ihn statt, dafür musste er defensive Schwerstarbeit verrichten. Öffentlich beklagte er sich nie. Den ersten Skorerpunkt buchte er erst im 13. Spiel. Am Ende hatte er je 8 Tore und Assists auf dem Konto.

Mit Moser als Captain holten die Hauptstädter 2019 auch ihren vorderhand letzten Meistertitel. Und als man im letzten Frühling im siebten Spiel im Playoff-Viertelfinal an Zug scheiterte, sagte der 35-Jährige: «Mein Traum ist es, mit Bern noch einmal Meister zu werden.» Und schob auf die Frage, ob dies realistisch sei, nach: «Würden wir nicht daran glauben, brauchten wir gar nicht erst anzutreten.»

Ob sich sein Traum erfüllt, ist ungewiss. Wie auch seine Zukunft. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus.

Ein Captain-Wechsel ist ein Eingriff ins Mannschaftsgefüge, ein riskantes Manöver. Bei den ZSC Lions funktionierte es 2017/18, als Patrick Geering Klub-Legende Mathias Seger in dessen letzten Saison als Captain ersetzte: Die Zürcher wurden nach einer schwierigen Saison mit Trainerwechsel Meister.