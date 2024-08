1/5 Mark Streit hat sein Aktienpaket beim SCB verkauft und ist nicht mehr im Verwaltungsrat.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Im Mai 2020 sind Ex-NHL-Star Mark Streit (46) und Nashville-Captain Roman Josi (34) beim SCB eingestiegen. Während sich der immer noch in der NHL aktive Josi durch seinen Vater Peter vertreten liess, sass Streit im Verwaltungsrat des SCB. Jetzt zieht sich der Stanley-Cup-Sieger von 2017 mit den Pittsburgh Penguins wieder zurück. Er hat sein Aktienpaket verkauft. Neben Streit verlässt auch Pascal Dietrich den VR. Dafür rückt Unternehmer Jürg Fuhrer nach.

Warum kam es zur Trennung mit Streit? «Er hat den Rücktritt gegeben – mehr kann ich dazu nicht sagen», antwortet SCB-Boss Marc Lüthi.

Streit, der bis Mai 2023 ein Mandat beim SCB hatte und unter anderem mit jungen Verteidigern auf dem Eis arbeitete, sagt, dass es «unterschiedliche Vorstellungen» gegeben habe. «Doch es ist keine Trennung im Bösen. Für mich stimmt es so.»

«Eine turbulente, lehrreiche und gute Zeit»

Es sei eine «turbulente, lehrreiche und gute Zeit» gewesen. Er habe mit der Uhrenmarke Norqain und den Mineralquellen Adelboden andere Projekte, die ihn reizen. Dem SCB wünsche er viel Erfolg. «Ich werde mir sicher ab und zu Spiele im Stadion anschauen.»

Ob der SCB jemals zur Ruhe kommen wird? Seit dem letzten Meistertitel von 2019 herrschten Wechseljahre. Es wurde nicht nur die Mannschaft – es sind nur der verletzte Captain Simon Moser sowie Tristan Scherwey und Ramon Untersander übrig geblieben – umgekrempelt, sondern auch die Führungspositionen. Letzter Wechsel: Der neue Sportdirektor Martin Plüss ersetzte Sportchef Andrew Ebbett durch Patrick Bärtschi. «Jetzt sind wir so aufgestellt, wie wir es wollen», sagt Lüthi, der von einer «schwarzen Null» (8000 Franken Gewinn) im letzten Geschäftsjahr berichten kann. Man habe «jetzt Leute, die das Geld nicht mit beiden Händen ausgeben».

Wechseljahre beim SCB Mai 2024: Patrik Bärtschi neuer Sportchef

Februar 2024: Sportchef Andrew Ebbett per Ende Saison gefeuert

August 2024: Carlo Bommes neuer VR-Präsident

Juni 2023: Martin Plüss wird zunächst im Mandat Berater und ab Mai 2024 neuer Sportdirektor

Juni 2023: Jussi Tapola neuer Trainer

April 2023: Marc Lüthi wieder CEO, nicht mehr VR-Präsident

April 2023: CEO Raeto Raffainer gefeuert

April 2023: Trennung von Trainer Toni Söderholm

November 2022: Toni Söderholm neuer Trainer

November 2022: Trainer Johan Lundskog gefeuert

März 2022: Sportdirektor Raeto Raffainer wird CEO

März 2022: Beat Brechbühl nicht mehr VR-Präsident

März 2022: Marc Lüthi tritt als CEO ab, wird VR-Präsident

Mai 2021: Andrew Ebbett neuer Sportchef

April 2021: Johan Lundskog neuer Trainer

April 2021: Trainer Kogler übernimmt wieder das U20-Team

April 2021: Sportchefin Florence Schelling gefeuert

Januar 2021: Raeto Raffainer kommt als neuer Sportdirektor vom HCD

Dezember 2020: Mario Kogler wird Interimstrainer

Dezember 2020: Trainer Don Nachbaur wirft das Handtuch

Juni 2020: Don Nachbaur neuer Trainer

Mai 2020: Vertrag mit Trainer Hans Kossmann wird nicht verlängert

April 2020: Florence Schelling neue Sportchefin

April 2020: Alex Chatelain als Sportchef abgesetzt

Januar 2020: Hans Kossmann neuer Trainer

Januar 2020: Trainer Kari Jalonen gefeuert Mai 2024: Patrik Bärtschi neuer Sportchef

Ob Lüthi, der sich als «Anwalt der Fans» versteht, geduldig bleibt, wenn im sportlichen Bereich der gewünschte nächste Schritt ausbleibt und der Druck steigt, wird sich zeigen. Das Ziel bleibt das gleiche: die Playoff-Qualifikation. Und in den Playoffs soll dann ein Fortschritt erzielt werden. Mit anderen Worten: Halbfinal-Einzug, nachdem man zuletzt im Viertelfinal in sieben Spielen an Zug gescheitert war. «Irgendwann wollen wir dann wieder mit der Zielsetzung, um den Meistertitel mitzuspielen, in die Saison gehen», sagt Lüthi.

In der Vorbereitung haben die Berner ein «spannendes Projekt», wie es Plüss nennt, gestartet: Der langjährige Nati-Stürmer Joël Vermin (32) wird in der Abwehr eingesetzt, nachdem er letzte Saison auf dieser Position vereinzelt ausgeholfen hatte.