1/7 Der gefeierte Mann bei den Fans: Andres Ambühl beim Nati-Empfang in Kloten nach der WM-Silbermedaille 2024.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Sein eigentlicher Name ist Andres Ambühl (40). Doch für all seine Mitspieler, alle Menschen bei seinem Klub HC Davos, in der Nati und auch in der ganzen Hockey-Schweiz ist der Rekord-Nationalspieler (336 Partien) und Rekord-WM-Spieler (19 Teilnahmen) seit einer gefühlten Ewigkeit einfach nur der «Büeli». Doch wieso lautet Ambühls Über- und Rufname eigentlich nicht «Res», «Andi» oder «Ambi»? Wie wurde aus ihm ein «Büeli»?