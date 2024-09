Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Bei 20 Ü35-Spielern mit Schweizer Pass läuft im kommenden Frühling der Vertrag aus und bei einigen dürfte es ihr letzter sein – bevor es anschliessend in die Hockey-Rente geht. Darunter sind einige Spieler, die das Schweizer Eishockey und ihre Klubs über viele Jahre geprägt haben. WM-Silberhelden wie Simon Moser (35, Bern), Rafael Diaz (38, Fribourg), Denis Hollenstein (wird im Oktober 35, ZSC Lions), Luca Cunti (35, Biel), Dario Bürgler (36, Ambri) und Joël Genazzi (36, Lausanne). Oder andere Kultfiguren wie Damien Brunner (38, Biel), Julien Sprunger (38, Fribourg), Steve Kellenberger (37, Kloten) oder Marc Wieser (36, Davos). Bei einer grossen Generation stehen einige vor ihrem letzten Tanz.

Ebenso läuft zum Ende der bevorstehenden Saison der Vertrag des ewigen Andres Ambühl (wird am 14. September 41) aus. Doch eigentlich rechnet niemand damit, dass das Duracell-Häschen nach dieser Saison seine Schlittschuhe an den Nagel hängen könnte. Eben erst hat die HCD-Ikone mit der Nati eine starke WM gespielt, sein zweites persönliches WM-Silber abgeholt und dokumentiert, wie unverzichtbar er als Leader weiterhin ist. Zudem hat Ambühl bereits angetönt, dass er auch über das Jahr 2025 weitermachen möchte, wenn die Gesundheit mitspielt. «Dieser Typ ist eine Maschine und überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Wir werden jetzt in die Saison starten und dann irgendwann zusammensitzen», sagt HCD-Sportchef Jan Alston.

Doch Ambühl ist ein Unikum. Für andere Oldies dürfte es schwieriger werden, sich über diese Saison hinaus in der Liga zu halten. Ein Mitgrund ist, dass seit 2022 in der National League sechs Ausländer eingesetzt werden können. Und sich verschiedene Klubs parallel dazu auch vermehrt auf die Fahne geschrieben haben, den Jungen eine Chance zu geben – nicht nur aus Imagezwecken, sondern auch aus Kostengründen.

Allerdings ist es auch immer heikel, einen Leitwolf in den Ruhestand zu schicken und den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Auch wenn bei verdienten, älteren Spielern der direkte Einfluss auf dem Eis oft abnimmt und sich womöglich auch ihre Rolle verändert, bleibt ihr Einfluss als Leader und Vorbild in der Garderobe unverändert gross. Unvergessen ist, welches Vakuum im Gefüge bei den ZSC Lions entstand, als die zuletzt nur noch als Ergänzungsspieler benötigte Ikone Mathias Seger 2018 nach dem Meistertitel seine Karriere beendete und der ZSC im Jahr danach ohne ihn prompt die Playoffs verpasste.

Doch welche Spieler stehen effektiv vor dem letzten Tanz? Damien Brunner sagt gegenüber Blick: «Es ist gut möglich, dass dies meine letzte Saison ist. Aber ich denke nicht, dass ich vor Dezember darüber offiziell entscheide.» Unangenehm ist die Ausgangslage derzeit für Simon Moser, der wegen Rückenproblemen fast die gesamte Vorbereitungsphase auf die neue Saison verpasste und erst letzte Woche sein Comeback geben konnte. «Ich gehe davon aus, dass die Organisation weiss, wie wichtig er auf und neben dem Eis ist», sagt sein Agent Georges Müller. Müller vertritt mit Moser, Genazzi, Hollenstein und Claudio Cadonau (36) gleich vier Ü35-Routiniers mit auslaufendem Vertrag: «Eine klare Tendenz, in welche Richtung es geht, gibt es noch bei keinem.»

Bei Fribourg würde es nicht überraschen, wenn man im Rahmen des Umbruchs ein Jahr nach Andrei Bykov mit Julien Sprunger auch eine zweite Klub-Legende verabschiedet. Dieser sagt auf eine mögliche letzte Saison angesprochen: «Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine Entscheidung treffen, sondern konzentriere mich auf diese Saison – und dann sehen wir weiter.»

Schweizer Ü-35-Spieler mit auslaufendem Vertrag – Top 20 1. Andres Ambühl (40, Stürmer, Davos)

2. Raphael Diaz (38, Verteidiger, Fribourg)

3. Damien Brunner (38, Stürmer, Biel)

4. Simon Moser (35, Stürmer, Bern)

5. Julien Sprunger (38, Stürmer, Fribourg)

6. Denis Hollenstein (34, wird im Oktober 35, Stürmer, ZSC Lions)

7. Luca Cunti (35, Stürmer, Biel)

8. Dario Bürgler (36, Stürmer, Ambri)

9. Joël Genazzi (36, Verteidiger, Lausanne)

10. Marc Wieser (36, Stürmer, Davos)

11. Steve Kellenberger (37, Verteidiger, Kloten)

12. Marc-Antoine Pouilot (39, Stürmer, Servette)

13. Marco Maurer (36, Verteidiger, Ajoie)

14. Leandro Profico (34, wird im Februar 35, Verteidiger, Kloten)

15. Jeremy Wick (35, Stürmer, SCRJ Lakers)

16. Sandro Zurkirchen (34, wird im Februar 35, Goalie, Kloten)

17. Claudio Cadonau (36, Verteidiger, SCL Tigers)

18. Pascal Berger (35, Stürmer, SCL Tigers)

19. Arnaud Jacquemet (36, Verteidiger, Servette)

Ein weiterer Fribourg-Spieler im Karriere-Spätherbst ist Ex-Nati-Captain Diaz. Dieser sagt bezüglich seiner Zukunft: «Solange ich gesund bin, Spass am Hockey habe und noch mithalten kann, würde ich gerne weiterspielen. Und Fakt ist, dass ich gesund bin, und jeden Tag macht es extrem Spass, ins Stadion zu gehen.» Aber auch bei ihm tickt die Uhr. Genauso wie bei Cunti, Bürgler, Genazzi, Kellenberger und Wieser.

