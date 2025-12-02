Zweifacher WM-Silber-Held muss Karriere beenden

Simon Moser vom SC Bern muss seine Karriere vorzeitig beenden, wie sein Klub mitteilt. Der WM-Silbermedaillengewinner von 2013 und 2018 musste wegen einer Verletzung operiert werden.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bittere Neuigkeiten für den SC Bern. Simon Moser (36), der seit Mitte Oktober verletzt ausgefallen ist, wird nicht aufs Eis zurückkehren. Der SCB gibt am Dienstag nicht nur das vorzeitige Saisonende, sondern gleich das Karriereende des zweifachen WM-Silbermedaillengewinners (2013 und 2018) bekannt. Der 36-Jährige leidet schon seit längerem an Rücken- und Hüftproblemen. Sein Einsatz am 18. Oktober gegen Servette wird somit sein letztes Spiel bleiben.

«Es fällt mir unglaublich schwer, meine Karriere zu beenden. Der SCB war für mich mehr als ein Klub – er war mein Zuhause. Ich bin dankbar für all die Momente, die ich mit meinen Mitspielern, den Fans und der ganzen Organisation erleben durfte. Jetzt steht meine Gesundheit im Vordergrund. Ich werde die Zeit im SCB-Dress immer im Herzen tragen», wird Moser in einer Medienmitteilung zitiert.

Der gebürtige Berner kam insgesamt 895 Mal in der National League zum Einsatz – davon 614 im SCB-Trikot. Er spielte in der Jugend für die SCL Tigers, für die er in der Saison 2007/2008 in der höchsten Schweizer Liga debütierte. 2013 wagte er nach dem zweiten Platz an der WM den Sprung über den grossen Teich. Für die Nashville Predators kam er aber nur sechsmal in der NHL zum Einsatz.

Rückennummer wird vorerst nicht mehr vergeben

Nach nur einer Saison in Nordamerika kehrte er in die Schweiz zurück und spielte fortan für den SC Bern. Von 2017 bis 2024 fungierte er als Captain, dreimal gewann er mit den Mutzen den Meistertitel (2016, 2017 und 2019). Für die Nati spielte er von 2011 bis 2022 an sieben Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen. 2018 holte er seine zweite Silbermedaille.

Die Berner melden, dass seine Rückennummer 21 für mindestens fünf Jahre nicht mehr vergeben wird. Moser ist damit der 16. Spieler, dem die Ehre einer gesperrten Nummer zuteil wird.