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Tigers im Hoch
«Paterlini macht seine Spieler besser»

Die SCL Tigers haben einen starken Start hingelegt. Das «SCHLIIFTS?»-Duo Raphael Walser und Dino Kessler sehen dafür vor allem eine Person, die dafür hauptverantwortlich ist: Thierry Paterlini.
Publiziert: vor 1 Minute
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Dino Kessler und Carlo Lardi
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Bern
SC Bern
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zug
EV Zug
12
15
25
8
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Biel
EHC Biel
17
-2
23
10
HC Davos
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
HC Ajoie
18
-8
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 73
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