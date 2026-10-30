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Dionicio und Mitchell begeistern
«Für diese SCB-Stars geht man gar am Dienstag ins Stadion»

Der SC Bern steht nach einem soliden Saisonstart in der oberen Tabellenhälfte. Grossen Anteil daran haben mit Topskorer Ian Mitchell und Rodwin Dionicio zwei Verteidiger. Dino Kessler und Raphael Walser kommen bei den beiden SCB-Stars ins Schwärmen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Dino Kessler und Carlo Lardi
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 73
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