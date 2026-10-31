Tessiner Lauf geht weiter «Schnarr, Järventie und Joly: drei Musketiere für Ambri»

Dem HC Ambri-Piotta wurde vor der Saison nur wenig Kredit gegeben. Nach starkem Start stehen die Tessiner völlig überraschend auf dem zweiten Platz. Dino Kessler und Raphael Walser sehen den Grund für den Aufschwung bei den starken Ausländern, aber nicht nur.