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Plötzlich wird es still
Arena in Davos wird nach Fribourg-Führung plötzlich still

Die Arena in Davos wird nach Fribourg-Führung plötzlich still – ein Schock für alle HCD-Fans.
Publiziert: 20:37 Uhr
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Alles zur Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg
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