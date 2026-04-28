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NL: Davoser Fans nach Fribourg-Führung in Schockstarre
Plötzlich wird es still
Arena in Davos wird nach Fribourg-Führung plötzlich still
Die Arena in Davos wird nach Fribourg-Führung plötzlich still – ein Schock für alle HCD-Fans.
Publiziert: 20:37 Uhr
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