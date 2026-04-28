DE
FR
Abonnieren

Bereits nach drei Minuten
Walser trifft Jung im Gesicht und erhält keine Strafe

Fribourg-Walser trifft HCD-Jung im Gesicht und erhält für diese Aktion keine Strafe.
Publiziert: 22:52 Uhr
Kommentieren
Alles zur Playoff-Finalserie zwischen Davos und Fribourg
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen