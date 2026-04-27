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Wallmark bleibt kämpferisch
«Es hat sich nichts geändert»

Der HC Fribourg-Gottéron steht nach der 4:5 Niederlage in der Verlängerung in Davos mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem bleibt Linus Wallmark kämpferisch.
Publiziert: 00:10 Uhr
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