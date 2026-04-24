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Vierter Auswärtssieg
Dank diesem Parrée-Knaller gleicht Davos den Final aus

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – HC Davos (0:1).
Publiziert: 24.04.2026 um 22:57 Uhr
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Die Highlights vom Playoff-Final 2026
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