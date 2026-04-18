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Davos – Fribourg-Gottéron 2:3
Fribourgs Coaches Challenge entscheidet erstes Finalspiel

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – Fribourg-Gottéron (2:3).
Publiziert: 18.04.2026 um 23:12 Uhr
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