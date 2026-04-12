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National League: Highlights der Partie HCD – ZSC (2:1 n.V.)
HC Davos – ZSC Lions 2:1 n.V.
Lemieux verpasst Zürchern in Overtime den Todesstoss
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – ZSC Lions (2:1 n.V.).
Publiziert: vor 25 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 12. April
5:02
HC Davos – ZSC Lions 2:1 n.V.
Lemieux verpasst Zürchern in Overtime den Todesstoss
5:14
Fribourg – Genf 6:2
Mayer-Flop ermöglicht Wallmark das 1:0
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HC Davos
ZSC Lions
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