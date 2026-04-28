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National League
National League: Corvi spricht vor dem Spiel gegen Fribourg
HCD-Corvi vor dem Spiel
«In der Garderobe versuche ich, den Clown zu spielen»
Enzo Corvi spricht vor dem ersten Matchpuck über das Spiel und seine Situation.
Publiziert: vor 58 Minuten
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