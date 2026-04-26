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Ex-HCD-Stürmer Marc Wieser: «Man weiss nie, was kommt»
Ex-HCD-Stürmer Marc Wieser
«Man weiss nie, was kommt»
Der ehemalige HCD-Stürmer Marc Wieser spricht im Interview über die abwechslungsreiche Serie zwischendem HC Davos und Fribourg-Gottéron.
Publiziert: 26.04.2026 um 22:59 Uhr
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