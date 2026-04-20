Der neue Nati-Coach Jan Cadieux hat für die zweite Woche der Vorbereitungen auf die Heim-WM im Mai erste Änderungen vorgenommen.

Das erste Aufgebot von Nati-Coach Cadieux ist da

Das erste Aufgebot von Nati-Coach Cadieux ist da

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Nachdem Jan Cadieux letzte Woche in der Slowakei erstmals als Chef der Nati an der Bande stand und im zweiten Spiel seinen ersten Sieg feiern konnte, hat der Nachfolger von Patrick Fischer nun seine ersten Kader-Mutationen vorgenommen. Ein Goalie, drei Verteidiger und zwei Stürmer stossen neu zur Mannschaft hinzu, drei Spieler hat der 46-Jährige aussortiert.

Mit Goalie Stéphane Charlin, den Verteidigern Tim Berni, Giancarlo Chanton und Simon Le Coultre stossen vier Spieler von Servette zum Team, das letzte Woche die Vorbereitung auf die Heim-WM in Zürich und Freiburg (15. bis 31. Mai) in Angriff genommen hat. Vom gefallenen Meister ZSC wurden Sven Andrighetto und Nicolas Baechler nominiert. «Andrighetto, der sich in den Playoffs mit den ZSC Lions verletzt hat, wird vorerst nur reduziert trainieren und seinen Aufbau fortsetzen. In den beiden Testspielen gegen Ungarn wird er noch nicht zum Einsatz kommen», heisst es in einer Mitteilung des Verbandes.

Noch nicht im Aufgebot sind die drei Stammkräfte Dean Kukan, Christian Marti und Denis Malgin. Der Verband betont aber: «Weitere Spieler bereits ausgeschiedener Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls nominiert.»

Blessing noch dabei, Dionicio nicht

Auch die sieben NHL-Stars Roman Josi (Nashville), Nino Niederreiter (Winnipeg), Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (alle New Jersey), Pius Suter (St. Louis) und Philipp Kurashev (San Jose), die mit ihren Teams die Playoffs verpasst haben, sind noch nicht im Aufgebot.

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Niklas Blessing (Biel), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern).

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler (beide ZSC Lions), Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano). – Derzeit noch verletzt, aber geplant für späteren Zusammenzug: Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

24. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 in Ängelhom (Euro Hockey Tour)









Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne).

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Niklas Blessing (Biel), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern).

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler (beide ZSC Lions), Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano). – Derzeit noch verletzt, aber geplant für späteren Zusammenzug: Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne).



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

24. April: Schweiz – Ungarn 19.45 Uhr in Biel

30. April: Schweden – Schweiz 18.00 in Jönköping (Euro Hockey Tour)

2. Mai: Schweiz – Finnland 12.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16.00 in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16.00 in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12.00 in Ängelhom (Euro Hockey Tour)











Nicht mehr zum Kader gehören Goalie Ludovic Waeber (Kloten) sowie die Verteidiger Rodwin Dionicio (Biel) und Dario Wüthrich (Ambri). Weiterhin dabei ist Biel-Youngster Niklas Blessing (19).

Das Cadieux-Team trifft am Donnerstag und am Freitag in Biel zweimal auf Ungarn.