Als er gerade eine Strafe zugunsten von seinen SCRJ Lakers herausgeholt hat, geht Mauro Dufner zu den Schiris und bittet sie, diese aufzuheben, da ihn Gegenspieler Thierry Schild nicht gefoult hat. Eine Geste, die Applaus verdient.

Beim Händeschütteln nach dem Spiel ist Mauro Dufner (31) derjenige, der sich am meisten Zeit nimmt, mit den Fribourgern zu plaudern. Weil er während mehrerer Saisons selbst für Gottéron gespielt hatte? Wahrscheinlich, ja. Aber nicht nur. «Sie sagten mir, dass sie mir dafür dankbar seien, wie ich mich verhalten habe», gesteht er – fast etwas verlegen.

Was hatte er getan, um sich diese lobenden Worte zu verdienen? Im ersten Drittel landet der robuste Verteidiger nach einem Kontakt mit Thierry Schild auf dem Hintern. Schiedsrichter Roland Gerber hebt sofort den Arm und bestraft den Fribourger dafür, dass er die Nummer 24 der SCRJ Lakers zu Fall gebracht habe. Leicht irritiert geht Thierry Schild auf die Strafbank ... und verlässt sie wenige Augenblicke später wieder. «Ich ging zu den Schiedsrichtern und sagte ihnen, dass ich selbst gestolpert bin», erklärt Dufner. «Ich sagte ihnen, dass er meiner Meinung nach nicht bestraft werden sollte.»

«Das Karma kann dich belohnen»

Da sie bei einem offensichtlichen Fehler das Recht dazu haben – und wenn das «Opfer» selbst auf seine Unschuld pocht, kann ein Fehler kaum offensichtlicher sein –, heben die Unparteiischen die Strafe auf. «Ich weiss, dass ich mir wünschen würde, dass man das für mich auch tun würde, falls so etwas einmal passiert», fährt der Spieler fort, der sich damit einen Fairplay-Preis verdient hätte. «Ich denke mir, dass das Karma dich jederzeit belohnen kann.»

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Vor diesem Freitagabend hatte Mauro Dufner, dessen Bruder Rico übrigens als Linesmen tätig ist, noch nie eine solche Geste gezeigt. «Na ja ... So viele Gelegenheiten gibt es auch nicht.» Das Karma belohnt den St. Galler nicht sofort, denn sein Team verliert letztlich mit 0:3 gegen Fribourg-Gottéron. Aber er sammelt viele Sympathiepunkte.

Für Schild schon das zweite Mal

Dufner tritt damit in die Fussstapfen von Enzo Guebey (27). Der heutige Lugano-Verteidiger forderte fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, damals noch im Dress des HC Davos, ebenfalls, dass eine Strafe gegen seinen Gegenspieler zurückgenommen wird, da dieser ihn nicht gefoult habe. Und man mag es kaum glauben: Der Spieler, der damals so um eine Strafe herumkam, war ebenfalls Thierry Schild! Zu dieser Zeit noch im Dress seines Stammklubs SC Bern, der ihn diese Saison nach Fribourg ausgeliehen hat.