DE
FR
Abonnieren

HC Lugano – SCL Tigers 2:1
Tigers-Goalie Boltshauser lädt Lugano zum Toreschiessen ein

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – SCL Tigers (2:1).
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Bern
SC Bern
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zug
EV Zug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Biel
EHC Biel
19
-4
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 13. November
In diesem Artikel erwähnt
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen