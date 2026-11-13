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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Bern
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Biel
19
-4
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs